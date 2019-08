“Soy el mismo chico de siempre: voy al Mercadona y al Lidl”

Miki, Natalia Lacunza, María Escarmiento y Alfonso La Cruz son, de momento, los artistas salidos de Operación triunfo 2018 que han probado suerte en la escena música con sus trabajos en solitario. Y es que en la madrugada del jueves al viernes le toca el turno a Famous Oberogo, el gran vencedor de la última hornada de triunfitos.

Bulla es el título de su primer single, un tema con el que el cantante sale de su zona de confort y se sumerge en un sonido que sorprenderá a todos aquellos que esperen escuchar al Famous más melódico.

Sobre su debut,Operación triunfo y Eurovisión hablamos en LOS40 con Famous.

Pregunta: La gente va a flipar con 'Bulla'. Lo sabes, ¿no?

Respuesta: Ojalá. Decidí hacer esta canción porque quería salir de mi zona de confort.

P: ¿Por qué has elegido esta canción para hacer tu debut oficial en la industria?

R: Tenía ganas de mostrar al público esa faceta mía, esa que mezcla el afrobeat con el punk brasileño.

P: Esta canción pide baile. ¿Te vamos a ver dándolo todo en el videoclip?

R: El vídeo va a tener mucho baile y mucho color. Lo que más me gusta del videoclip es que tiene muchos colores. Lo ha dirigido Guillermo Lupion, un amigo mío de Canarias. Me flipa su trabajo precisamente porque hace cosas con muchos colores.

P: ¿Y el disco pa' cuando?

R: Quiero hacerlo con tranquilidad, no con prisas.

P: ¿Qué tipo de disco va a ser?

R: Música pop, góspel, soul…el disco va a ser 100% Famous.

P: ¿Con canciones en inglés?

R: Sí, habrá canciones en inglés. Me gusta la variedad, no seguir una línea, un solo estilo.

P: ¿Qué opinas de los proyectos discográficos de tus compañeros de 'OT 2018'?

R: Me flipan bastante los trabajos que están sacando. Cada uno con su esencia y siendo fieles a ellos mismos.

P: ¿Has asimilado ya que eres el ganador de la última edición de 'Operación triunfo'?

R: Asimiladísimo. He ganado un programa de televisión, pero ahora me toca trabajar duro para mantenerme en el mundo de la música.

P: ¿Está siendo el post 'Operación triunfo' como lo imaginabas?

R: No del todo. Está siendo complicado porque antes de 'OT' no me dedicaba a la música. Al salir de la Academia he ido descubriendo cosas, conociendo a personas que me han ido ayudando para ordenar mis ideas y seguir adelante.

Viví bastante mal el final de gira de 'OT', pero siento que en un futuro habrá otro concierto

P: ¿Y la fama, cómo se gestiona?

R: Sigo siendo el mismo chico de siempre: voy a Mercadona, voy al Lidl...

P: ¿Cómo has vivido el repentino final de la gira?

R: Bastante mal, pero siento que en un futuro habrá otro concierto de OT 2018.

P: Supongo que habrá sido una sorpresa la cancelación de los últimos conciertos, ¿no?

R: Abrí las redes sociales y leí: 'Cancelado el concierto de OT'. Y yo: '¿cómo?'. Lo hablamos en nuestro grupo de Whatsapp...estábamos todos muy alterados porque no sabíamos qué iba a pasar.

P: Fuiste uno de los favoritos para representar a España en Eurovisión. ¿Volverías a presentarte?

R: Si me dan la oportunidad, lo intentaría.

P: ¿Se te quedó la espinita por no ir este año?

R: Que va. Además me alegró mucho que fuera Miki. Lo hizo genial y se notaba las ganas que tenía. Para mí era el ganador.