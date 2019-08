Música para celebrar los 50 años del Parque de Atracciones de Madrid

Un parque de atracciones es siempre una gran inspiración. El de Madrid cumple 50 años y lo celebramos repasando canciones que hablan de parafernalia mecánica nacida para la diversión y el entretenimiento.

Dicen que las cosas que nos suceden en la infancia nos marcan para toda la vida. Será por eso que lugares mágicos como el Parque de Atracciones de Madrid, sus divertimentos y emociones y, por qué no, sus miedos, sirven como referente posterior a todo tipo de artistas de distintas edades.

Y para celebrar sus 50 años hemos recopilado una serie de canciones que hablan sobre parques de atracciones, montañas rusas, y demás iluminaciones extraídas de estos recintos de ensueño.

Siete Picos, Cosmen Adelaida

Una canción que además da nombre al primer álbum de Cosmen Adelaida. Los madrileños aquí hacen alusión con nombre propio a la montaña rusa más mítica del Parque de Atracciones de Madrid. La comparan con una historia de amor de vaivenes, subeybajas y todas esas correrías que se trae entre manos el amor a veces (y cuando no es muy sano). La Siete Picos como punto de encuentro, como momento vital y como santo y seña de una historia en una canción lánguida, con esas guitarras y percusiones tan del indie español y con ecos psicodélicos que la oscurecen hasta dejarte con la cara más tenebrosa del parque de atracciones.

Montaña rusa, Nosoträsh

Del disco 'Mi vida en un fin de semana'. "Mi vida es una montaña rusa (...) confundo el vértigo con el amor", comienza. De nuevo referencias al amor y a sus fluctuaciones en una canción que juega con los altibajos, con los subeybajas, encarnados en juegos vocales y melodías corales. "Mirando al abismo me siento una diva", una canción preciosista sobre los estados de ánimo cambiantes y sobre esa extraña fuerza que te lleva a los peores lamentos y que te saca de ellos al mismo tiempo.

La Disneylandia del amor, Fangoria

Alegría y diversión con los lúdicos ritmos a que nos lleva esta canción. El tema central, qué raro, el amor. Y Disneylandia como el parque de los parques de atracciones, como analogía perfecta a lo que es dejarse llevar por los designios del cuore. Imprescindible vídeo: no tiene desperdicio.

Pesadilla en el Parque de Atracciones, Los Planetas

El Parque de Atracciones como evocación de emociones repentinas y horribles, en una canción de venganza salvaje. Despecho y mala baba (por no decir otra palabra) son el santo y seña de esta bala dirigida presumiblemente a una ex-compañera sentimental, con los peores deseos hacia su persona dignos del pasaje del terror. Un himno pop (que hoy no lo hubiera sido) en la portada de cuyo single aparecía una cabeza de muñeca ensangrentada (quiero pensar que hoy tampoco habría sucedido). El vídeo evoca los coches de choque en una especie de circuito de karts que se supone que es un Scalextric. Vamos, que de parque de atracciones solo tiene el título, y ya solo por eso se merecía estar en esta lista.

Parque de atracciones, F.A.N.T.A.

Nube de azúcar, autos de choque, tren de la bruja: el parque de atracciones como citón perfecto y como alegría máxima es lo que propone esta banda nacida en Barcelona. Juegos, encuentros, y un día inolvidable en ese lugar. "En el parque de atracciones despertaron nuestros corazones". Al fin una canción alegre y de verdad lúdica sobre el parque de atracciones, ¡qué alegría!

Montaña rusa, Amaral

Enfrentarse al futuro como venga, pasando de máquinas de adivinación del futuro como la que sale en la película 'Big'. Amaral canta en Montaña rusa a ese estado vital en que no sabes si sí o si no, en que estás pero sin estar, en que te encuentras perdida y te apetece que -por favor- la siguiente bajada no sea tan heavy. Porque un buen carrusel con sus curvas y sus sustos y su vértigo también se parece mucho a la tristeza.