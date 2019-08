Charlie Puth - ‘I Warned Myself’ [2019]

Por fin ha acabado la espera! Han pasado varios meses desde que Charlie Puth anunciase que estaba trabajando en nueva música, poniéndonos los dientes largos, eso sí, no sabíamos cuándo iba a lanzarla.

Pues bien, la espera ha terminado. Este miércoles, 21 de agosto, Puth ha lanzado su primera canción desde mayo de 2018. Se trata de I Warned Myself y es cien por cien adictiva.

La nueva canción es el primer single de una lista que tiene ya preparados. De hecho, aseguró a través de sus redes, que va a lanzar dos canciones más próximamente: “Como todo el mundo me está preguntando…voy a sacar tres canciones, La primera saldrá esta semana”, escribió Puth el 16 de agosto.

El cantante, que se considera un perfeccionista nato, ha tardado tanto debido a que ha perfeccionado hasta el último beat de su canción. Y se nota en el resultado final del tema: Charlie elabora prácticamente la canción con unos bajos y jugando con su propia voz en forma de coros. ¿El resultado? Una producción sobresaliente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charlie Puth (@charlieputh) el 21 Ago, 2019 a las 10:16 PDT

En la letra, Puth habla desde el resentimiento. Le han hecho daño y ahora quiere ser él quien coja las riendas de su vida: “I warned myself that i shouldnt play with fire but i can tell that ill do it one more time” (Me advertí a mí mismo que no debía jugar con fuego, pero puedo decirte que lo haré una vez más).

Para el vídeo, el artista de 28 años ha apostado por una puesta en escena elegante, donde se van alternando planos en los que él se encuentra en el centro: rodeado de fuego, tumbado en el suelo, al final de un pasillo hecho de mujeres o encima de un coche.

Bajo la dirección se encuentra Brendan Vaughen, quien ha trabajado para artistas como Travis Scott o 5 Seconds To Summer.