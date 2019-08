Todo lo que necesitas saber de los MTV VMAs 2019: nominados, actuaciones, cuándo y dónde verlos...

Vídeo del año

- A lot - 21 savage ft J.cole

- Thank U, Next - Ariana Grande

- Bad Guy - Billie Eilish.

- Sucker - Jonas Brothers

- Old Town Road - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

- You Need To Calm Down - Taylor Swift

Artista del año

- Ariana Grande

- Billie Eilish

- Cardi B

-Halsey

- Jonas Brothers

-Shawn Mendes

Artista revelación del año

- Ava Max

-Billie Eilish

- H.E.R

- Lil Nas X

- Lizzo

- Rosalía

Canción del año

- Thank U, Next - Ariana Grande

- In My Feelings - Drake

- Sucker - Jonas Brothers.

- Shallow - Lady Gaga y Bradley Cooper.

- Old Town Road (Remix) - Lil Nas X y Billy Ray Cyrus.

- You Need To Calm Down - Taylor Swift

Colaboración del año

- Boy With Luv - BTS Y Halsey

-I Don't Care - Ed Sheeran y Justin Bieber.

- Shallow - Lady Gaga y Bradley Cooper.

- Señorita - Shawn Mendes y Camila Cabello.

- Me! - Taylor Swift y Brendon Urie

Artista con más tirón

- Bazzi

-Billie Eilish

-CNCO

-H.E.R.

-Lauv

-Lizzo

Mejor canción pop

- Easier - 5 Seconds of summer

- Thank U, Next - Ariana Grande

- Bad Guy - Billie Eilish

- Please Me - Cardu B y Bruno Mars

- Sucker - Jonas Brothers

- You Need To Calm Down - Taylor Swift

Mejor canción de hip hop

- Rule The World - 2 chainz con Ariana Grande

- A lot - 21 savage y J.Cole

- Money - Cardi B

- Higher - Dj Khaled con Nipsey Hussie y John Legend

- Old Town Road (Remix) - Lil Nas y Billy Ray Cyrus

- Sicko mode - Travis Scott y Drake

Mejor canción de K Pop

- Kill This Love - Blackpink

- Boy with Luv - BTS y Halsey

- Tempo - EXO

- Who do u love - Monsta X y French Montana.

- Regular - NCT 127

- Cat & Dog - Tomorrow x together

Mejor canción R&B

- Raise a man - Alicia Keys.

- Make It Better - Anderson Paak y Smokey Robinson.

- Feels Like Summer - Childish Gambino

- Trip - Ella Mai

- Could've been - H.E.R Y Bryson Tiller

- Waves - Nomani y 6LACK

Mejor canción latina

- Secreto - Anuel AA y Karol G

- Mia - Bad Bunny y Drake

- I Can't Get Enough - Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez y J Balvin

- Con Calma - Daddy Yankee y Snow.

- Mala mía - Maluma

- Con Altura - Rosalía, J Balviny el Guincho.

Mejor canción de rock

- Love It If We Made It - The 1975

- Bishops knife trick - Fall Out Boy

- Natural - Imagine Dragons

- Low - Lenny Kravitz

- High Hopes - Panic! At The Disco

- My Blood - Twenty One Pilots

Mejor canción dance

- Call You Mine - The Chainsmokers y Bebe Rexha

- Solo - Clean Bandit y Demi Lovato

- Say My Name - David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin

- Taki, Taki - DJ snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B

- Happier - Marshmello y Bastille

- Electricity - Silk City y Dua Lipa

Video con mensaje

- Halsey – Nightmare

- The Killers – Land of the Free

- Jamie N Commons, Skylar Grey ft. Gallant – Runaway Train

- John Legend – Preach

- Lil Dicky – Earth

- Taylor Swift – You Need to Calm Down

Mejor dirección

- Billie Eilish – Bad Guy

- FKA twigs – Cellophane – Young Turks

- Ariana Grande – thank you, next

- Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

- LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – No New Friends

- Taylor Swift – You Need to Calm Down

Mejores efectos visuales

- Billie Eilish – when the party's over

- FKA twigs – Cellophane

- Ariana Grande – God is a Woman

- DJ Khaled ft. SZA – Just Us

- LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – No New Friends

- Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – ME!

Mejor dirección

- Anderson .Paak ft. Kendrick Lamar – Tints

- Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

- Billie Eilish – Bad Guy

- Ariana Grande – 7 Rings

- Solange – Almeda

- Taylor Swift – You Need to Calm Down

Mejor dirección artística

- BTS ft. Halsey – Boy With Luv

- Ariana Grande – 7 Rings

- Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

- Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

- Taylor Swift – You Need to Calm Down

- Kanye West and Lil' Pump ft. Adele Givens – I Love It

Mejor coreografía

- FKA twigs – Cellophane – Young Turks

- ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura

- LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo – No New Friends

- Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

- Solange – Almeda

- BTS ft. Halsey – Boy With Luv

Mejor fotografía

- Anderson .Paak ft. Kendrick Lamar – Tints

- Billie Eilish – hostage

- Ariana Grande – thank you, next

- Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

- Solange – Almeda

- Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – ME!