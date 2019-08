De la pirueta de Alec Benjamin al regreso de Nicky Jam: lo mejor de la lista semanal

Con un avance de nueve posiciones —hasta quedarse en el #19—, Let me down slowly, de Alec Benjamin y Alessia Cara, se ha convertido en la subida más fuerte esta semana en la lista de LOS40. Se trata del tema hasta ahora más conocido en la carrera del joven cantante y compositor estadonidense (25 años), y precisamente uno de los que convencieron a la histórica compañía Atlantic Records para ficharlo. Primero lo grabó en solitario, y este 2019 lo ha lanzado en colaboración con la canadiense Alessia Cara, que este año está muy solicitada: también ha grabado una canción con Juanes. De momento Let me down slowly ha sido top 40 en el Reino Unido y top 10 en varios países del norte de Europa; como siga por este camino, puede lograr cosas importantes en nuestro país.

La Doble AA (Alec y Alessia) han tenido que saltar nueve posiciones para hacerse con la subida más fuerte, porque Don Patricio y Cruz Cafuné han escalado ocho para atrapar el número uno con Contando lunares. También son protagonistas en la lista actual Nicky Jam y Sech, ya que Atrévete es la entrada más fuerte (y única), directa al #30.

El récord de permanencia lo comparten DVicio y Taburete (#40) y Panic! at the Disco (#39), ambos con 29 semanas con nosotros (también ambos tienen en común que fueron número uno). En el vídeo resumen de la parte superior te ampliamos detalles.