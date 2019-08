La felicitación de J Balvin a su exnovia que demuestra que hay lugar para la amistad después del amor

Esta noche tendrá lugar un evento muy especial para un gran grupo de artistas, entre los que se encuentra J Balvin. El colombiano presentará en directo Qué Pretendes, una canción donde comparte protagonismo con Bad Bunny, durante la gala de los MTV Video Music Awards 2019.

Pero, a pesar de estar totalmente inmerso en la preparación del evento (donde está nominado a las categorías de Mejor Canción Latina y Mejor Coreografía por Con Altura, así como a Mejor Canción Dance por Say My Name), el cantante ha sacado tiempo (y espacio en sus redes sociales) para dedicarle una emotiva felicitación de cumpleaños a una de sus exnovias: María Osorio.

"Feliz cumpleaños a quien fue mi novia durante 10 años...", con estas palabras acompañaba el artista una imagen donde aparece junto a una chica rubia. Por lo irreconocible que está, podemos suponer que se trata de una instantánea tomada hace bastante tiempo atrás, cuando ambos eran unos jóvenes ajenos al futuro que les esperaba. En el post, Balvin revela un hecho de su pasado que para muchos y muchas era, hasta ahora, desconocido: su pasada relación amorosa con su mejor amiga ¡con la que estuvo a punto de casarse!

Tal y como confesaba ella durante una entrevista para TVyNovelas Colombia: "Sí, hubo anillo. Pensábamos en nuestro proyecto de vida juntos. Sin embargo, llegó un momento en el que me dejé de ver en ese tiempo y espacio en el que me había ubicado años atrás".

Como él, su antigua pareja es de origen colombiano y actualmente trabaja como periodista deportiva y presentadora en televisión; además (juzgando por su número de seguidores y su canal de YouTube), también parece dedicar parte de su tiempo y esfuerzo a las redes sociales.

La foto publicada por Balvin no es la única que podemos encontrar en Instagram; si echamos un vistazo al perfil de María, podemos encontrar varias imágenes que demuestran la buena relación que existe entre ambos.

Por supuesto, ella ha contestado al post con un comentario de lo más emotivo donde describe verdades tan reales como que "las almas gemelas no siempre se refieren al amor". Y es que, a pesar de que su relación sentimental no funcionase, todo lo vivido y compartido les valió para no darse por vencidos y continuar juntos de una manera diferente que les ha mantenido unidos hasta ahora.

Porque sí, ¡hay vida después del amor!