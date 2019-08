Taylor Swift "ama" a BTS

Desde que BTS y Taylor Swift coincidieron en los Billboard Music Awards 2018, supimos que sería el comienzo de una de esas amistades unidas por la música. Bueno, quizás no se hayan convertido en mejores amigos todavía, pero tampoco nos extrañaría ver a Swift invitándolos a su casa y alimentándolos a base de galletitas y dosis de gatitos. Eso sí, sin olvidar que es la música la que los ha unido.

Pues no creas que esto está demasiado lejos de la realidad, ya que Swift ha caído rendida ante los encantos de los artistas de K-Pop, y lo ha dejado claro públicamente.

Todo ocurrió el pasado 24 de agosto, cuando la playlist de las canciones favoritas de Jin llegó a ojos de la cantante. ME! junto a Brendon Urie y You Need To Calm Down forman parte de este ránking, algo que no quiso ignorar su intérprete.

De hecho, uno de sus seguidores compartió dos capturas de esta lista de canciones en Tumblr y Taylor decidió compartirlas con las siguientes palabras: "LOS QUIERO MUCHO", en mayúsculas y junto a unos emojis de corazones y caras de emoción.

Esto no tardó en llegar a ojos de su ejército de fans, y también de los ARMY, quienes se aliaron para revolucionar las redes sociales e inundarlas de mensajes muy positivos. ¡Qué bonito es el apoyo entre artistas!

Aunque los chicos de BTS estén de vacaciones y no se hayan manifestado al respecto, estamos seguros de que no tardarán en enviar un bonito mensaje a la exitosa artista.

Y a ti, ¿te gustaría escucharlos en un mismo tema?