Una nueva película de animación original de Disney llegará a los cines en 2020

Parece que Disney ha escuchado a los fans que demandaban que la compañía se dejara de retorcer viejos clásicos hasta la extenuación y optara por estrenar nuevo material. Concretamente nuevo material animado a la manera tradicional. Así que ahora, tras seis años desde el estreno de Frozen, tendremos una nueva aventura.

Se trata de Raya and The Last Dragon y la compañía anunció el proyecto en la última edición de D23 en la que adelanta todos los estrenos que tiene en cartera la corporación. Una película de animación tradicional que traslada al espectador a Asia a la época en la que dragones y otras criaturas mitológicas estaban a la orden del día.

Paul Briggs y Dean Wellins (Big Hero 6) serán los directores de esta cinta que narra la historia de Raya quien tendrá que ir en la búsqueda del último dragón del reino de Kumandra.

Awkafina pondrá voz al mitológico animal de nombre Sisu y Cassie Steele será quien hago lo propio con la heroína Raya.

Raya and The Last Dragon se estrena el próximo 25 de noviembre de 2020.