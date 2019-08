VAV, De La Ghetto, Play-N-Skillz - Un Poco Más [2019]

Más de 23 millones de reproducciones en un videoclip es algo que no todos los artistas pueden conseguir. A no ser que te llames VAV, De La Ghetto y Play-N-Skillz y lances el hit Give Me More.

Pero es que ellos no se han quedado conformes con el resultado, y tras este tema trilingüe, han decidido lanzar el videoclip de la nueva versión en inglés y español titulada Un Poco Más. ¡No podrás dejar de darlo todo!

Este nuevo proyecto audiovisual es muy similar al anterior, pues llega protagonizado por escenarios rodados en las playas de Bohol (Filipinas) y unas coreografías de infarto. Mina Myung, que forma parte de uno de los estudios de danza de Corea del Sur más respetados, ha sido la encargada de dejarnos boquiabiertos con los movimientos sensuales de estos siete chicos.

Un Poco Más es el segundo lanzamiento del grupo inspirado en la música latina, tras el éxito de Señorita en 2018. Con estos, VAV ha conseguido hacerse un hueco en este arduo mundo de la música como representantes internacional del K-Pop. Tanto es así que, con tan solo unos días de vida, este videoclip ya supera el millón de visualizaciones. ¿Alcanzará los casi 24 millones de la primera versión?

Lo cierto es que los seguidores de estos artistas ya pudieron escuchar este tema tras el lanzamiento de Give Me More, pues se publicó junto a la original y un remix en el mismo álbum del single.

No obstante, los surcoreanos han decidido rendir homenaje a sus seguidores hispanohablantes con el lanzamiento de su videoclip. Eso sí, pocas diferencias encontramos con respecto al anterior, pues se trata de un reciclaje de imágenes grabadas en los mismos planos, aunque en diferentes estrofas del tema.

Y tú, ¿aún no lo has escuchado?