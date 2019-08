El Cejas, segundo concursante confirmado de ‘GH VIP 7’

Punto de partida, verano de 2019: ‘El Cejas’ y su colega Sofián están en lo alto de una azotea donde un matón amenaza con tirarles al vacío. Dos años antes, ambos malviven trapicheando en su barrio, hasta que se les ocurre dar el mejor golpe de la historia: presentar a su colega Aissa a una pelea ilegal para que pierda y puedan llevarse el bote de las apuestas.

El plan es tan perfecto que no dudan a la hora de pedir dinero a Ricky ‘El Muerto’, un prestamista de la zona. Pero no resulta tan “infalible” cuando Aissa gana la pelea y se encuentran sin tener ni pajolera idea de cómo devolver el dinero perdido. Sin embargo, un patético vídeo de ‘El Cejas’ se hace viral y le convierte en un ídolo de masas, lo que parece que hará cambiar su suerte. Pero la fama y el dinero no saldarán toda la deuda ni harán que, para ‘El Cejas’ y su colega, el día a día siga formando parte de ‘Una vida de mierda’.