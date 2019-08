Ha anunciado que volverá a las andadas con Kill Bill 3 y acaba de estrenar Once Upon A Time... In Hollywood. Las bandas sonoras de Quentin Tarantino suelen ser un hilo conductor de sus historias. Bien como director, productor o escritor, ha sido artífice de todos estos peliculones, que repasamos a través de fantásticas canciones, que confirman que su talento para elegir soundtracks es tan indiscutible como su capacidad para elegir el momento justo en el que deben sonar.

RESERVOIR DOGS: LITTLE GREEN BAG, GEORGE BAKER

Hace 27 años del debut de su primera película, y de la mítica escena de Reservoir Dogs donde escuchábamos este temazo de George Baker. En sus orígenes, filmó esta ópera prima que ya es considerada una obra maestra. En Los Simpsons parodiaron otra escena, donde suena Stuck In The Middle With You, de Stealers Wheel, mientras Daly le corta la oreja a Tomy.

Las (otras) mejores canciones de las bandas sonoras de Tarantino

AMOR A QUEMARROPA: YOU´RE SO COOL, HANS ZIMMER

Tarantino era considerado aún una joven promesa en el año 95, cuando fue el guionista de esta película (de culto), road movie mezcla de mafias, sangre y romance entre Clarence & Alabama, que dirigió Tony Scott. Vendió el guión por 50.000 dólares, para financiar Reservoir Dogs.

Las (otras) mejores canciones de las bandas sonoras de Tarantino

PULP FICTION: GIRL, YOU´LL BE A WOMAN SOON, URGE OVERKILL

Revivió el clásico de Neil Diamond de 1967 para Pulp Fiction, como hizo en la misma banda sonora con Dusty Springsfield, poniendo voz a Son of a preacher man. Mia Wallace/Uma Thurman protagoniza esta escena porque Quentin Tarantino era tan apasionado del tema(zo) que creó esta secuencia sólo para incluir la canción en el film, que cuenta también con las inolvidables Misirlou de Dick Dale, Let´s Stay Together de Al Green y You never can tell de Chuck Berry.

Las (otras) mejores canciones de las bandas sonoras de Tarantino

ASESINOS NATOS: DRUMS A GO-GO, THE HOLLYWOOD PERSUADERS

Violencia y locura se dan la mano en esta película escrita por Tarantino y dirigida por Oliver Stone (eran sonadas sus broncas durante el rodaje). Juliete Lewis y Woody Harrelson se cargaban a todo aquel que se les ponía por delante. Eso sí, con temazos de fondo siempre, como éste o el de L-7.

Las (otras) mejores canciones de las bandas sonoras de Tarantino

ABIERTO HASTA EL AMANECER: TITO & TARÁNTULA, CUCARACHAS ENOJADAS

"Cucarachas enojadas, fumando marihuana, buscando una fiesta..." Quentin guioniza y actúa en esta peli de su colega Robert Rodríguez (aunque visualmente muchos lo que recordaréis es el baile que se marca Salma Hayek con una pitón en sus menudos hombros o la lamida de pies que le hace el mismísimo Tarantino, que interpreta al hermano del prota, que no es otro que George Clooney). A pesar de no triunfar en taquilla, se ha convertido en todo un señor clásico.

Las (otras) mejores canciones de las bandas sonoras de Tarantino

TÚ ASESINA QUE NOSOTRAS LIMPIAMOS LA SANGRE: SLASH y MARTA SÁNCHEZ, OBSESSION

¿Cómo os quedáis si os cuento que Rosana y Marta Sánchez forman parte de la banda sonora de una producción de Tarantino? Así es. En Curled, que en España se tradujo como Tú Asesina Que Nosotras Limpiamos La Sangre. El tema de Martísima con Slash de Guns 'n´ Roses es una dosis de adrenalina que nos dejó bastante sorprendidos (para bien) allá por el 1996.

Las (otras) mejores canciones de las bandas sonoras de Tarantino

JACKIE BROWN: ACROSS 110TH STREET, BOBBY WOMACK

De las mejores intros del cine actual podría ser ésta de la excelente Jackie Brown, con este tema de Bobby Womack y esa pared de azulejos que ha recuperado para su última película.

Las (otras) mejores canciones de las bandas sonoras de Tarantino

KILL BILL VOL. 1: BANG BANG MY BABY SHOT ME DOWN, NANCY SINATRA

Una de las muchas cosas perfectas de la película es esta canción. Al igual que en Jackie Brown, los créditos del inicio son fascinantes, con este tema de Nancy (no entramos en el debate de la versión que hizo Guetta).

Las (otras) mejores canciones de las bandas sonoras de Tarantino

KILL BILL VOL. 2: GOODNIGHT MOON, SHIVAREE

Cuando Beatrix Kiddo, después de tantas desventuras, cumple con su venganza, suena esta canción de Shivaree a bordo de su coche. Y la madre de Maya Hawke se merecía este temazo después de todo lo que pasa a lo largo de las dos entregas.

Las (otras) mejores canciones de las bandas sonoras de Tarantino

DEATH PROOF: CHICK HABIT, APRIL MARCH

April March igual versionan a France Gall que ponen banda sonora a una peli de Tarantino. La exageradísima Death Proof reivindica el femenismo y termina con este Chick Habit. Y también supuso la despedida de Quentin a su editora, Sally Menke.