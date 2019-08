Coser y cantar: cantantes convertidas en diseñadoras

Ninguna de las dos acciones es fácil, diga lo que diga el refranero popular; y quien dice coser, dice diseñar. A pesar de ello, un buen puñado de cantantes famosas se atreven a dar el salto al diseño de moda en algún punto de su carrera.

A veces se trata de un capricho puntual, un tonteo para resarcirse de la necesidad de crear en otro tipo de escenario (una colección para alguna marca low cost, por ejemplo); otras, con permanencia en el tiempo y éxito en la industria textil.

En cualquier caso, la relación entre música y moda es y será fructífera siempre: las marcas son muy conscientes de la influencia de los artistas musicales a la hora de crear tendencia. Y ellas, las grandes estrellas con visión empresarial, se prestarán a tontear con una nueva experiencia creativa que les reporte nuevos ingresos.

Quizá el ejemplo más equilibrado, pues combina su éxito absoluto en la industria musical con una ya galardonada incursión en la moda. Ha demostrado con creces (e innumerables premios) su influencia y poder en el mundo de la música. Con solo 31 años es una de las 10 artistas más vendidas de todos los tiempos.

Musa e icono de diseñadores, en 2011 lanzó su primera línea de ropa para Armani; después, colecciones para River Island, gafas de sol para Dior o zapatos para Manolo Blannik. Este año, LVMH (grupo de empresas de lujo más grande del mundo) ha comprado Fenty, su marca de moda, ropa interior y cosmética. Así, se convierte en la primera mujer (y primera diseñadora negra) al frente de una marca del grupo.

Como no podía ser de otra manera, Rihanna también dice lo que piensa a través de sus prendas: colecciones y desfiles de ropa interior hechas por y para mujeres reales de todas las tallas.

La más veterana de las cantantes convertidas en diseñadoras de moda: La Posh Spice ha destacado infinitamente más y mejor en esta segunda faceta. Tras iniciar una carrera en solitario sin mucho éxito, desde 2008 triunfa con su marca de ropa VB.

Su primera experiencia como diseñadora fue en 2004 con una línea deportiva para Rock and Republic. A día de hoy ha demostrado ser una prolífica y premiada empresaria que empezó con 400 vestidos y que ahora vende más de 5000 prendas por todo el mundo, ganándose el reconocimiento de Karl Lagerfeld o Jeremy Scott.

La que fuera vocalista de No Doubt también ha demostrado ser una artista multidisciplinar; en 2004, una vez disuelto el grupo con el que debutó y alcanzó la fama, comienza su carrera en solitario y simultáneamente lanza L.A.M.B., su primera línea de ropa y en consonancia con el estilo de su álbum Love. Angel. Music. Baby (hip hop, R&B, pop y dance).

Jurado en The Voice, poseedora de Grammy y récords de ventas varios, las tres líneas de la influencer (L.A.M.B., Harajuku Lovers y Harajuku Mini) reflejan su gusto por la estética rockera y otros estilos como el latino, japonés o jamaicano).

Silvia Superstar

En nuestro país tenemos a una mujer que aúna creatividad y visión empresarial: la viguesa, afincada en Madrid, combina su carrera musical con su negocio en la moda (entre otros). La cantante de Killer Barbies sorprendió en 2013 con Exótica, que como ella misma nos cuenta, "es una marca atemporal al margen de las tendencias actuales e inspirada en mis gustos".

En sus prendas plasma esa pasión por las grandes divas de Hollywood, el glamour y la feminidad de Marilyn Monroe o Jane Mansfield, la estética cincuentera de las pinups y, al fin y al cabo, gran parte de su inspiración a la hora de vestir: "me apetecía crear ropa afín a mi estilo y a la gente que me rodea", nos cuenta (Alaska, Vinila Von Vismark o Marta Vaquerizo han lucido sus prendas).

Apasionada también de la decoración (su sello está muy presente en sus locales madrileños; el último, Lucky Dragon), Silvia Superstar siempre ha sabido adaptarse a las circunstancias: "Vivir de la música es muy difícil y hay que extender los tentáculos" (de sobra es conocida su faceta de DJ). En breve tendremos noticias de su banda de siempre, Killer Barbies: "seguimos teniendo la energía y las ganas de tocar; hay temas nuevos grabados y además se cumplen 25 años de la banda".

Con más de veinte años de carrera, la mujer negra mejor pagada de la música actual es noticia por su nuevo álbum, The Lion King: The Gift, y por los rumores de que Destiny's Child podrían volver pronto, según The Sun. Aunque no es tan prolífica como Rihanna en su faceta de diseñadora, Knowles también puede presumir de mantener un buen equilibrio entre ambas disciplinas.

En 2005 lanzó House of Dereon, marca creada con su madre y de inspiración hip hop para rendir homenaje a la abuela, Agnèz Deréon, que era costurera. Después vendría Ivy Park en 2016 de la mano de Topshop. En 2019 la cantante compró la marca y la relanzó apoyada por Adidas para diseñar deportivas y una línea sporty.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de IVY PARK (@weareivypark) el 25 Abr, 2019 a las 3:43 PDT

La reina indiscutible del pop sigue siendo también el icono musical de la moda por excelencia. Es la primera artista femenina en alcanzar el estatus de billonaria y, en términos generales, es considerada la mujer más influyente de la historia de la música y la cultura pop.

Como ha sido musa de diseñadores (Gaultier, Lagerfeld) y ha creado tendencia con sus looks a lo largo de su trayectoria, en su currículo no podía faltar el diseño de moda: M by Madonna (2007), colaboración con H&M en una colección que recogía toda la esencia del estilo atemporal de Madonna, Material Girl (moda juvenil con su hija Lourdes). En 2010 crea MDG, una línea de gafas de sol con Dolce&Gabana y, un año después, Truth or Dare by Madonna (2011).

A sus espléndidos 50 años, que está celebrando con la gira It's my Party tour, es una de las celebrities más poderosas del mundo, no solo por sus ventas musicales (millonarias) y las recaudaciones (billonarias) de sus películas sino también por la influencia social que supone esta artista en el mundo latino con todos sus productos.

En 2003 lanza su primera línea de ropa, JLo by Jennifer Lopez, mezcla de sus raíces del Bronx con su particular visión de la elegancia. Sweetface y JustSweet vendrían después, así como otras líneas de complementos, ropa deportiva y colaboraciones con Kohl. La López no se mueve en la alta costura pero quizá ésa sea la clave de su éxito.

A pesar de su juventud es una de las mayores influencers de la actualidad con cientos de millones de seguidores en Instagram, el perfil perfecto para las marcas. También, desgraciadamente, porque Selena ha sido víctima de su propia fama y de las redes sociales (cotilleos sobre su vida personal, sus aireados problemas de salud...).

En 2009 creó Dream out loud (tenía 17 años), una línea de ropa ecológica reciclable de algodón orgánico. También ha facturado dos colecciones para Coach, la primera de bolsos en y la segunda, más reciente, de ropa y complementos.