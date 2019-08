Taylor Swift da pistas sobre su próximo tour

Taylor Swift ha ocupado las portadas de todos los medios en las últimas semanas. Y no es para menos. Su séptimo álbum de estudio Lover vio la luz el pasado 23 de agosto, razón por la que su intérprete se encuentra recorriendo las radios de Estados Unidos.

Ha sido precisamente en uno de estos medios donde la artista ha desvelado un dato que puede interesar a más de uno y una. Tiene que ver con la gira que su ejército de seguidores espera que lleve a cabo tras el lanzamiento de este tan esperado proyecto, aunque todo apunta a que deberán esperar para ello.

El famoso presentador Ryan Seacrest no pudo evitar preguntarle acerca de este tour, a lo que Swift respondió con las siguientes palabras: "No estoy muy segura de lo que haremos con el tour porque he estado tan centrada en el lanzamiento de este álbum, dirigiendo vídeos, poniendo todas estas pistas en los vídeos e intentando hacer que la experiencia del lanzamiento de este álbum sea lo más divertida posible para mis fans que no quería planear nada de lo relacionado con el directo", expresó. "No quiero hacer lo mismo porque no quiero que mi vida sea una noria".

Vamos, que la gira no ha formado parte de los planes de la cantante. Aún deberá ponerse manos a la obra con ella y, tal y como asegura, no es tarea de dos días. "Hay muchas cosas que se tienen que hacer en un tour y que nadie sabe. Tienes que reservar estadios un año y medio antes por adelantado y eso para mí es mucho. Con Reputation, sabía que nadie iba a entender del todo este álbum hasta que lo viesen en directo porque sabía que lo que había planeado en directo iba a hacer que la gente entendiese lo que grabé", señaló.

Taylor Swift durante el Reputation Tour / Don Arnold/TAS18 (Getty Images)

"Pero este disco es diferente porque parece que la gente está captando este disco en su primera escucha, lo que es maravilloso. Ni siquiera puedo contaros lo fácil que fue", concluyó.

Los estadios son divertidos, son increíbles. Me encantan los estadios, pero no sé si haremos lo mismo que hicimos la última vez (en el Reputation Tour).

No temas. Taylor Swift hará gira, sí, quizás en un formato más pequeño, sí, pero no será muy pronto. De hecho, la cantante afirmó que las reuniones para organizarlo han comenzado este 29 de agosto.

De este modo nos queda claro que la intérprete de You Need To Calm Down no tiene ni idea de lo que ofrecerá en directo a sus seguidores, ni siquiera dónde. Pero de lo que si está segura es de que lo que nos dará sobre el escenario volverá a ser único y especial.

Habrá que esperar para saber si España se encuentra entre las fechas de esta tan esperada gira.