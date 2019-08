“Swish, swish” y otros bailes que todos reconocemos por su canción

¿Quién no ha intentado hacer alguna vez el Swish swish? Y no, no nos referimos a creerte Katy Perry entonando su canción en medio de una cancha de baloncesto. Hablamos del famoso baile que consiste en mover frenéticamente los brazos como un péndulo mientras la cadera va de un lado a otro. Una coreografía que, como en otras muchas ocasiones se ha vuelto la propia protagonista del éxito, en este caso gracias a Internet que hizo de él un challenge viral.

Macarena – Los del Río

Puede que sea la coreografía más conocida de todo el mundo. la han bailado desde Bill Clinton hasta Rihanna, ¡todos se la saben! Una de las canciones más populares con su propia (y no muy exitosa entre los españoles) versión en inglés.

Gagnam style – PSY

PSY abrió la puerta al universo K-Pop gracias a su inconfundible hit y, por supuesto, al famosísimo baile que lo acompañaba. No era difícil ver a cualquiera haciendo el caballito allá por el año 2012.

Aserejé – Las Ketchup

Este es uno de los ejemplos en los que música y baile van inevitablemente de la mano. No tenemos pruebas pero estamos casi convencidos de que improbable cantarla sin mover las manos de un lado para otro.

Single Ladies – Beyoncé

Beyoncé marcó un antes y un después con este videoclip en el que el único protagonista era el baile. Tanto que, algunos de sus pasos son conocidos como hacer la Beyoncé.

Thriller – Michael Jackson

Es uno de los videoclips más importantes de la historia de la música y con el que comenzaron a tener la importancia de la que gozan hoy en día. ¿Quién no ha hecho alguna vez el zombie al ritmo del Rey del Pop?

No rompas más – Coyote Dax

La canción original era de Billy Ray Cyrus, pero la versión en español también nos hizo mover a todos los pies de un lado para otro en el año 2001.

Baby Shark

Hace años que los niños británicos bailan el súper pegadizo Baby Shark en las minidiscos de todos los hoteles. Sin embargo, desde el pasado año y gracias a un vídeo protagonizado por niños surcoreanos, este tema llegó a superar en Billboard Hot 100 a artistas como Miley Cyrus.

Ai Se Eu Te Pego – Michel Teló

Este es otro ejemplo de coreografía que dio la vuelta al mundo gracias a las redes sociales y a la televisión, ya que hasta los futbolistas celebraban sus goles con los pasos de este gran hit de 2011.

YMCA – Village People

Una coreografía que pasa de generación en generación. ¿Quién no ha levantado nunca los brazos intentando hacer las letras Y-M-C-A? Como curiosidad, las siglas significan Young Men´s Christian Association, es decir, Asociación de Jóvenes Cristianos.

Harlem Shake

Aunque no era una coreografía como tal, todos los vídeos que llenaban YouTube se basaban en una misma forma de actuar, en la que a los 15 segundos de música todos se ponían a bailar sin sentido. Todo un furor de las redes sociales en 2013.