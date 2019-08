Brie Larson (Capitana Marvel) cautiva a Normani y se atreve con Miley Cyrus

Brie Larson ha conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Desde que salió en pantalla interpretando a Capitana Marvel en marzo de este año, se ha convertido en la superheroína favorita de casi todos los seguidores de la saga de Marvel. Aunque la actriz ha demostrado que los poderes sobrehumanos con los que cuenta no solo están relacionados con la fuerza.

La voz también se ha convertido en su mayor aliado. Prueba de ello fueron sus propias versiones de 7 Rings y My Everything de Ariana Grande que publicó hace unos meses, aunque no ha sido la última vez que Larson ha demostrado tener la oportunidad de adentrarse en la industria de la música.

Sin ir más lejos, el pasado 28 de agosto, la de California publicó en Instagram Stories su propia versión del hit Motivation de Normani, que ya está triunfando a nivel internacional. Acompañada por una guitarra, nuestra protagonista nos deleita con una versión country del tema y una evidiable potencia vocal.

🎥 Brie Larson singing Motivation by @Normani via Instagram stories pic.twitter.com/n70r5AXov5 — Brie Larson Archives (@brielarsoncom) August 28, 2019

Minutos más tarde, estos vídeos llegaron a ojos de la cantante, quien no tardó en compartirlo junto a varios emojis de corazones. ¡Puro amor!

Aunque este no es el único contenido compartido por la actriz que interpreta a Carol Danvers y que tiene que ver con su talento musical. También se atrevió a conquistar los oídos de Miley Cyrus con su cover de Slide Away, aunque no obtuvo resultados, pues acabó eliminándolo de su historial.

Eso sí, sus seguidores consiguieron grabarlo y compartirlo en redes sociales.

Lo cierto es que la música siempre ha formado parte de la vida de Brie Larson. Tanto es así que en 2005 publicó su primer EP Finally Out Of P.E. con 13 temas al ritmo del Pop y Pop/Rock. Entre estas canciones, She Said y Life After You fueron lanzados como sencillos.

Vamos, que no te atrevas a retar a Brie porque acabará ganándote en cualquier cosa. Sí, en cualquiera. A ver quién supera a Capitana Marvel.

Y tú, ¿comprarías un disco de Brie Larson?