Conoce a Super M, el nuevo grupo de K-Pop que une a integrantes de otras bandas

¿Qué ocurriría si juntásemos a miembros de EXO, de NCT 127, de WayV y de SHINee en un mismo grupo? El resultado tiene un nombre: Super M, o como se hacen llamar: Los Vengadores del K-Pop.

El sello discográfico Capitol Music Group, en colaboración con SM Entertainment y Caroline, ha creado este nuevo proyecto destinado a triunfar en el mercado americano de la industria de la música. Un grupo que cobrará vida de la mano de Taemin (SHINee), Baekhyun y Kai (EXO), Taeyong y Mark (NCT 127) y Lucas y Ten de la banda china WayV.

Esta noticia salió a la luz durante el evento ofrecido por Capitol el pasado 8 de agosto, en el que Katy Perry y Niall Horan, entre otros, presentaron sus nuevos proyectos. Aunque los verdaderos protagonistas fueron los artistas de K-Pop mencionados anteriormente, quienes debutarán el 4 de octubre de este mismo año.

"Nosotros somos el futuro" fueron las palabras que ocuparon la gran pantalla del teatro en un vídeo de presentación del grupo. Después de introducirlos individualmente, comienzan a aparecer imágenes que los muestran con un estilo oscuro, futurista y rebelde. Guantes y arneses son los elementos que adornan sus looks.

"Esta es una nueva forma de grupo y artista, y también una nueva forma de negocio", explica Chris Lee, ejecutivo de A&R en SM Entertainment, según las palabras recogidas por Forbes.

Y tú te estarás preguntando: ¿qué ocurrirá con el resto de miembros de cada grupo? "Mantendremos los grupos, sus carreras en solitario y por encima de todo, tenemos este grupo de "Vengadores" para mantenerlos juntos. Ya hay un Iron-Man, un Thor, etc; y al igual que los Vengadores pueden tener sus películas en solitario, hay una energía diferente cuando están juntos como Vengadores. Queremos crear esa sinergia entre sus grupos, ellos en solitario y el grupo Super M, para crear una gran ola en la industria del K-Pop", añadió Lee.

Como era de esperar, esta noticia generó reacciones de todo tipo en las redes sociales. "¿Por qué SM ha decidido crear un nuevo grupo de K-Pop que ya han debutado y forman parte de bandas exitosas?", se preguntan muchos.

El fundador de esta agencia surcoreana, Lee SooMan, respondió ante esta confusión con las siguientes palabras, según lo recogido por Kpopmap: "El director de Capitol Music Steve Barnett me pidió crear un nuevo equipo que mostrase la unión más fuerte entre el Este y el Oeste. Esta es la razón por la que hemos creado Super M. Super M es un grupo que consiste en siete artistas excepcionales que lanzarán música de calidad que destaca. A través de los bailes, sus voces, el rap y el estilo, el grupo definirá los valores centrales del K-Pop".

Pero estos siete chicos no han podido quedarse de brazos cruzados hasta octubre, por lo que ya se han encargado de adelantarnos cuáles son los sonidos con los que nos deleitarán en su debut. Para ello, han publicado la instrumental del tema I Can't Stand The Rain, el que probablemente se convierta en su primer single.

En ella, podemos escuchar sonidos tradicionales de la cultura coreana que se unen a los ritmos de una batucada y a los de la música electrónica. Una mezcla que ha levantado todas las expectativas. ¿Las cumplirán en su debut?

Tendremos que esperar para ello, pero mientras podemos ir echando un ojo a la tienda online que han inaugurado y a los vídeos de los ensayos que han publicado en su canal de Youtube. O también podemos ir preparándonos para los eventos que han agregado a su agenda hasta finales de año.

Y tú, ¿estás listo para la revolución del K-Pop?