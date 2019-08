Ya queda menos para poder disfrutar del biopic de Judy Garland en los peores años de la actriz en Londres cuando su voz y su aspecto físico ya mostraban su decadencia. Será Renee Zellweger quien de vida a la actriz, pero ya sabemos otros aspectos clave de la cinta.

Como que la banda sonora contará con temas míticos de la niña prodigio y que uno de ellos lo cantará la propia actriz a dúo con Sam Smith, uno de los cantantes actualmente más en boga y firme defensor de los derechos de la comunidad LGTB de la que Garland, por cierto, es un icono.

Renee Zellweger y Sam Smith, a dúo por Judy Garland

Get Happy, una de las canciones que Judy Garland interpretó en la película Repertorio de verano junto a Gene Kelly, es la tonada escogida para su dueto con el intérprete británico.

La actriz también se medirá vocalmente con el cantante Rufus Wainwright – otro fan confeso de la diva – con el que cantará en esta película Have yourself a merry little Christmas de Sucedió en San Louis.

La BSO está disponible desde hoy en plataformas digitales, la película llega a los cines estadounidenses el próximo 27 de septiembre y a España lo hará el 7 de febrero de 2020.