Aluvión de contenidos extra para celebrar los 25 años del debut de Oasis

Fue a finales de agosto de 1994. Liam y Noel publicaron su primer disco, que se convertiría en el álbum debut más vendido del Reino Unido y vendería más de ocho millones de copias en todo el mundo, convirtiendo a la banda en las estrellas del pop que querían ser.

El primer álbum de Oasis lo cambió todo musicalmente hablando. Si EEUU tenía ya el grunge, Gran Bretaña necesitaba su movimiento cultural para dar salida a la creciente ola de descontento y rebelión adolescente. Así, Oasis consiguió erigirse como la abanderada de este movimiento e inventaron todo un género: el britpop.

Para celebrarlo, la banda ha lanzado una reedición especial del álbum en cuatro ediciones diferentes: Picture Disc, vinilo estándar, cd deluxe, y cd estándar, que además incluye temas inéditos y caras B. Toda una joya para sus seguidores que ya te detallamos aquí.

Sin embargo, aparte de todo este contenido musical, esta efeméride nos ha dejado muchos más contenidos interesantes para todos los fans de esta banda que difícilmente volveremos a ver juntos. Entre otros, podemos ponernos a prueba con un divertido quiz para poner a prueba nuestros conocimientos sobre el disco debut de los hermanos Gallagher.

DEFINITELY OR MAYBE

THE OFFICIAL 25TH ANNIVERSARY QUIZ

25 questions for 25 years of 'Definitely Maybe’ - find out if you’re a Rock ’n’ Roll star!