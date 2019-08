La foto de los Beckham en la que no podrás mirarles a la cara (por otro detalle más llamativo)

Victoria Beckham publicó una fotografía junto a su marido David para felicitar el San Valentín chino.

Como suelen transmitir, aparecen ambos en una imagen idílica de pareja espectacularmente combinada y feliz con el atardecer reflejado en sus rostros.

Pero lo que no imaginaba la ex spice girl (o sí porque ella es muy viva) es que, lejos de fijarse en la bonita estampa, los seguidores no pudieron quitar la mirada de otro detalle.

Y es que los pantalones del deportista marcan un bulto tan llamativo que es imposible pasarlo por alto.

De hecho, varios de los comentarios de sus fans señalan al paquete de Beckham como el protagonista del San Valentín chino.