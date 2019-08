Juan Pérez-Fajardo: historia del pop rock español en fotos

Quizá no lo sabes, pero esa foto que tanto te gusta de tal grupo o portada es de Juan Pérez-Fajardo. Nombres como Amaral, Virginia Maestro, M Clan, Bunbury, Leiva, Luz Casal, Pablo Alborán, Camela o Edurne aparecen en su currículo; pero también Iggy Pop, Santana, AC/DC, KISS, Patti Smith o Metallica, entre otros.

Artista multidisciplinar -también es músico, actualmente en The Garlic Phantoms, diseñador gráfico y ha dirigido varios cortos, uno de ellos nominado a los Goya- comenzó por casualidad. Siempre he tocado en grupos y todos mis amigos son músicos; un día, una amiga en un concierto me propuso hacer las fotos, gustaron y así empecé y estuve muchos años yendo a conciertos, muchos años como aficionado.

Juan es conocido en el mundo de la fotografía musical tanto por su trabajo de directo como de promo: me gustan ambas cosas; el directo, por el hecho de captar ese gesto, ese salto, esa luz… pero ahora prefiero disfrutar del concierto y hacer las fotos en el camerino (todo un clásico ya de Pérez-Fajardo).

A través de algunas de sus fotos, Juan nos cuenta su experiencia y anécdotas con diez de los artistas más destacados de la historia del pop/rock español.

AMARAL

Ésta la hice en 2010 para Rolling Stone en el festival South By Southwest de Austin, al que fui con Amaral. Empecé a hacer fotos promocionales gracias a ellos y fue también mi primer trabajo para dicha revista. Fue una experiencia muy especial y supuso un cambio radical en mi vida y carrera profesional. Apostaron por mí y eso me abrió muchas puertas.

BUNBURY

Ha sido la única vez que he trabajado con él (normalmente le fotografía su mujer, la fotógrafa Jose Girl). Enrique habló con su club de fans para hacer algo especial los 3 días seguidos que tocó en la Riviera, así que decidieron que un fotógrafo y un periodista (Carlos H.Vázquez) le acompañarámos en camerinos (de ahí nacería el libro ‘En crudo y al natural’, sobre la gira de 2012). Fue maravilloso conocerle; su imagen no se corresponde con la realidad... es culto, amable… me encantó ver el cambio que da cuando se enfunda el traje y se convierte en Bunbury, crece 3 palmos y es una estrella del rock.

CAMELA

De las sesiones más divertidas que he hecho en mi vida. Nunca había escuchado nada de ellos pero me hizo mucha ilusión, son parte de la historia de la música. Son lo más indie que hay porque a base de vender en gasolineras se han hecho un hueco entre los más grandes. Por eso pueden permitirse hacer lo que les dé la gana, como esta sesión con temática de ‘Grease’, y porque tienen un gran sentido del humor. Tengo una buena amistad con ellos y también les he hecho las fotos del último disco.

COQUE MALLA

Con él también me une una gran amistad, veraneamos juntos (en el momento de la entrevista está a punto de irse a cenar con el exRonaldos). Le he hecho las fotos del disco nuevo, que es una pasada, y está en un momento genial de su carrera. La foto la hicimos en una fábrica abandonada cerca de Campo Real, donde había un montón de tubos de hormigón, un sitio muy curioso.

DANI MARTÍN

Esta foto es del concierto que Coque Malla dio en el teatro Nuevo Alcala en 2017 con varios invitados, entre ellos Dani; les hice fotos a todos en las butacas del teatro. A Dani le conocí ya en la época de El Canto Del Loco, me cayó muy bien, es encantador. También estuve con él en Argentina haciendo fotos para Rolling Stone.

LEIVA

Esto es en los camerinos de la sala But de Madrid, cuando Sidecars grabaron su disco en directo (2015). La foto es justo de unos minutos antes de salir a tocar: Leiva estaba solo, calentando la voz. Me mola hacer esto porque tengo confianza con los artistas… que parezca un poco voyeur, como si les estuviera espiando. Tiene ese toque, él está solo y tú no le molestas; como viéndole a través de una puerta.

LOQUILLO

Llevo un tiempo trabajando con él, cada vez está más grande y llenando más. La foto es de la gira anterior, en los ensayos de Zaragoza. Allí mismo me dijo que necesitaba fotos de promo pero yo no había llevado el material para ello. Al final monté un set improvisado y las hice.

LUZ CASAL

Es todo un honor haber hecho esta foto para la portada del último disco, ‘Que corra el aire’. Quise captar el movimiento del pelo, el color azul… me impresionó un poco cuando me llamó porque los otros fotógrafos con lo que ha trabajado Luz son muy grandes… pero ella apostó por mí; además, en este álbum participa gente que admiro mucho: Ricky Falkner en la producción, Depedro o El Twanguero.

M CLAN

Es la portada del último disco, ‘Delta’; está hecha en Mazarrón, Murcia, a pesar de que el álbum se grabó el disco en Nashville. Fui con ellos a hacerles las fotos y grabamos un documental, ‘Camino secundario’. Fue una gran experiencia y tengo una muy buena amistad con ellos desde entonces.

PABLO ALBORÁN

La primera vez no sabía ni quién era y ya llevo 5 años trabajando con él. Es un pedazo de artista: canta, toca el piano y la guitarra maravillosamente bien. Hacerle fotos fuera del escenario es muy difícil por falta de tiempo, así que tengo que ser muy rápido, pensar en la luz y el encuadre sobre la marcha, etc. Casi todas son de ‘aquí te pillo aquí te mato’. Pero me gusta esa tensión, jugártelo todo en uno o dos disparos.