7 canciones para despedirnos de las vacaciones (sin mirar atrás)

Todo lo bueno se acaba, y las vacaciones no iban a ser menos. Cómo no, el fin de las vacaciones es un tema recurrente en el mundo de la música. Lancémonos a los brazos de estas canciones.

El bajón está aquí, ha llegado, y ahora solo nos queda volver a trabajar y tratar de disfrutar al máximo, pero necesariamente tendrá que ser de otra manera.

Y como las canciones son al fin y al cabo un modo de expresar emociones, el del final del tiempo de ocio anual ha sido desde siempre un tema en el mundo de la música. Allá nos lanzamos a repasar algunas canciones que, quizás, pueden ser buenas compañeras ahora que terminan las vacaciones.

El final del verano de El Dúo Dinámico

La canción de la pena por el fin de las vacaciones por excelencia. Es escuchar los primeros acordes y que se me pongan los vellos de punta, ¿a vosotros no os pasa? Eso sí, es una canción que te lleva a revivir los mejores momentos de lo que ha sido el verano y a terminar con una sonrisa, y no al borde de la lágrima, el periodo vacacional. Un tema de 1963 pero de esos imperecederos que nunca morirán.

El fin del verano de Danza invisible

Tristeza. Esa es la palabra. Le da en el clavo, oye. Es cierto que Javier Ojeda se dedica aquí a exaltar algunas cosas gustositas del invierno, como retozar bajo la manta o los relajante colores ocres… Pero bueno, que no, no nos convence. Y además queremos regodearnos en los buenos momentos que hemos pasado y en lo triste que es volver. Punto.

El último día de las vacaciones de Espanto

Espanto da en el clavo. Todos los pormenores del check-out más temido: el del final de las vacaciones. Lugares comunes, amargura contenida, mala leche... un tema para ponerse en bucle tanto en su versión original, como en el remix que les hicieron Hidrogenesee. Austrohúngaro es que nunca falla con todo ese costumbrismo tan bien hilado...

The last day of summer de The Cure

En esta canción el bueno de Robert Smith se refería al final de una etapa de su vida: cumplía 40 y sentía que se le había acabado el verano. En cualquier caso, la momentánea sensación desgarradora de esa noche previa a volver a la rutina, y de esa ducha mañanera del día en cuestión dan para un lamento como el de la canción. No me digas que no.

Adiós, verano, adiós de Los Gritos

Una canción de despedidas que tiene ese sabor agridulce del adión a un amor de verano. Elucubraciones de lo que será, y de lo que podría haber sido y no fue… Promesas y un poco de todo eso que se nos pasa por la cabeza al pensar en volver a la gris realidad y abandonar playas, piscinas y esa maravillosa sensación de calma.

2-Sept-2000 de La Costa Brava

Esta canción les sonará a los fans de La Costa Brava, y aprovechamos para incluirla por su elocuente título: una fecha (esa y las circundantes) que mucha gente desearíamos que no existiera. El tema apareció en su álbum ‘Déjese querer por una loca’, editado en 2003, pero se trata en realidad de una versión del grupo oscense Kiev cuando nieva. La languidez, la bajona, la vuelta a poner orden… Todo eso que se parece tanto al final de la libertad veraniega.

No quedan días de verano de Amaral

Hacer la maleta y salir sin mirar atrás es a veces lo más sencillo para remediar el dolor. Por lo menos el de que se terminen las vacaciones, que es un horror, pero momentáneo al fin y al cabo. De lo que habla Amaral en esta canción es mucho más fastidiado: al fin del verano se le suma la melancolía, el estar hecha un lío, el sentirse fatal.

Por suerte una cosa no viene unida con la otra, así que te recomendamos disfrutar de este himno y acordarte de que (siempre) hay alguien que está peor que tú. Mal de muchos...