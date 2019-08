Natalia Verbeke recomienda sus canciones para la semana con temas de Eels y Johnny Cash, entre otros

A nuestra invitada, La Costa Brava le dedicó un tema, Natalia Verbeke.

Las recomendaciones de la actriz Natalia Verbeke se decantan por canciones que han acompañado a la actriz en distintos momentos de su vida, como la voz rasgada de Mark Oliver Everett (solista de Eels, ¿habrá leído su libro Cosas que los nietos deberían saber?; vaya desde aquí la recomendación). ¿Algunas de estas sugerencias musicales para la semana se las cantará a Chiara?

LAS RECOMENDACIONES DE NATALIA VERBEKE

The sound of fear de Eels. Nos ha sorprendido gratamente con sus recomendaciones. Como también nos ha maravillado conocer que tomó clases de flamenco con Ullate, que protagonizó junto a John Malkovich la miniserie La Bella Otero, su aventura francesa junto a Carmen Maura y Lola Dueñas en Las chicas de la sexta planta, que interpretó El sueño de una noche de verano en Inglaterra o que co-protagonizó El punto sobre la I con Gael García-Bernal.

The greatest de Cat Power. Chan Marshall, una de las musas del indie, es la elección de una de las mayores musas del cine español, a la que el gran público conoció en Nadie conoce a nadie, aunque debutó en Un buen novio, junto a Fernado Guillén-Cuervo, con el que volvería a trabajar años después en la serie El Caso.

Harvest moon de Cassandra Wilson. Esta versión de Neil Young pudimos escucharla en Big Little Lies. Como escuchamos a Natalia en El Otro Lado de la Cama versionando Luna de Miel de Mastretta o Echo de Menos de Kiko Veneno. En la serie Bienvenidos al Lolita, pudimos volver a verla bailar y cantar, interpretando el Sabor, sabor de Rosario Flores de cabareteras maneras.

Hurt de Johnny Cash. "Hoy me hago daño, para ver si sigo sintiendo", cantaba Cash en esta cover de Nine Inch Nails. Esta letra podría resumir A golpes, película en la que la Verbeke era una boxeadora que se ganaba la vida como taxista. En Días de Fútbol no le tocó practicar ningún deporte, pero sí estar rodeada de un sensacional reparto.

Adiós Nonino de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla compuso Adiós Nonino en 30 minutos en homenaje a su padre. Considerado el compositor más relevante del tango comparte con nuestra invitada su origen argentino, país donde protagonizó El Hijo de La Novia, de Campanella, en 2001, que fue nominada al Oscar como mejor película extranjera.

Going to a town de Rufus Wainwright. ¿Sabíais que George Michael versionó esta masterpiece de Rufus? “Tengo un alma que alimentar, tengo un sueño que atender...” Ella lo hizo, y sirva como ejemplo su filmografía, entre la que destacamos grandes pelis del cine español como El Método, El Juego de la Verdad o Kasbash.

Like a rolling stone de Bob Dylan. Amazon anunció una serie inspirada en el catálogo musical de Bob Dylan, Time Out of Mind. En cuanto a su participación en series, hemos podido ver a Natalia Verbeke en El Pantano, Al filo de la ley, Los Serrano o Doctor Mateo, que le valió un Premio Ondas, aunque ya atesoraba dos anteriores y merecidos (por El Hijo de la Novia y El otro lado de la cama).

MIS RECOMENDACIONES

It´s Oh So Quiet, de Björk. Si has visto el vídeo de la islandesa más conocida, no podrás evitar montar la coreografía allá donde escuches este tema que hoy desempolvamos, único que no compuso para su disco Post (1995), ya que es una versión de Betty Hutton.

Make me feel, de Janelle Monáe. Este tema es una pasada, ocupa un lugar privilegiado en las recomendaciones de la semana, y no podemos evitar recordar a Prince cada vez que lo oímos. Let´s funk!

Época, de Gotan Project. Tango electrónico y jazzístico, de esta inmensa formación asentada en Francia y fundada por el argentino Eduardo Makaroff.

La vie en rose, de Grace Jones. Hermosísima versión de este clásico insigne de Edith Piaf a cargo de la jamaicana Grace Jones, con inclinaciones al disco y la bossa nova.

Beautiful Tango, de Hindi Zahra. La cantante marroquí afincada en París y que canta en inglés y bereber, sorprendió con su sensacional album Homeland, grabado, mezclado y producido por ella misma en su casa.

The Weight, de The Band. The Band eran conocidos principalmente como el grupo que respaldaba las giras de Bob Dylan. Esta joya de 1968 se encuentra en su disco debut, Music from Big Pink, que pasaría a ser uno de los discos esenciales de los sesenta, debido a su fusión de rock, country y folk. Su portada fue diseñada por el propio Dylan.

Proud Mary, de Ike & Tina Turner. Esta fantástica versión de la Creedence, que a pesar de pasar por la voz de Elvis o Salomon Burke, ostenta el título de ser nuestra favorita en manos de una Tina superior.