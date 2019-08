Agoney - Black [2019]

Se acabó la espera. El tinerfeño de éxito ha traído su nuevo sencillo, y hemos de confesar que no se trata de un tema cualquiera. Agoney da vida a Black, un himno con un bello dramatismo que muestra el lado más oscuro de una sociedad inmersa en las redes sociales.

"Después de toda la resaca de haber lanzado mi primer single Quizás, a finales del año pasado llegué a Tenerife de vacaciones, me senté en el piano y me vino todo a la vez: música, letra y el guión del videoclip", confiesa el exconcursante de OT.

Por si fuera poco, Black ha llegado con un videoclip de lo más profundo. En él, nuestro protagonista interpreta el tema a cámara ante un fondo negro. Unas imágenes que se muestran acompañadas de otras en las que el artista aparece como el foco de atención de una ola de flashes. Eso sí, siempre con el color negro como protagonista.

"Estaba cansado de que me dijeran tantas cosas o de que me parara algún fan, de manera muy cariñosa, para que me hiciera fotos con él, pero luego las subía para reírse de mí. Me di cuenta de que, en el fondo, todos tomamos una posición diferente en la vida real que en las redes sociales: yo también lo hago. Y de ahí salió el estribillo: "no podré escapar", señala Agoney. Así es. Black es un himno autobiográfico en el que el artista critica la mentira que rodea a esta "sociedad enfermiza" a la que estamos esclavizados.

"La voz la grabé yo mismo en mi casa a las 4 de la mañana, con un viejo micro que tenía desde hace años".

Este nuevo tema ha marcado un antes y un después en la trayectoria, pues se trata del primero que compone para él mismo. Una práctica que ha cautivado al cantante, pues su objetivo es continuar haciéndolo durante el resto de su carrera. "Quiero seguir sacando mi propia música y acabar siendo responsable de la producción musical al completo", añade.

Ahora llega el turno de presentarlo en directo, y para ello tendremos que esperar al Coca Cola Music Experience el próximo 14 de septiembre. Posteriormente, Agoney se embarcará en su aventura por Argentina para así estrenarse en el mercado latino.

Y tú, ¿aún no te la has aprendido?