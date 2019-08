Marilia - Algarabía [2019]

Marilia se presenta a la industria musical con una sencilla pero efectiva canción. Algarabía es positividad, ritmo y dulzura a partes iguales. Además, la que fuera concursante de Operación Triunfo 2018 decide grabar el videoclip en Gran Canaria, su tierra, dejando claro que está canción lleva toda su esencia.

Algarabía es un concepto que hace referencia al ruido producido por voces alegres y festivas. Tras ver el videoclip, no se nos ocurre un título mejor para describirlo. Marilia se muestra tal y como es: una chica dulce con una voz que da gusta escucharla.

El mayor potencial de este debut es la facilidad con la que el estribillo se te queda grabado en la mente. Y cuidado, porque una vez que le des al play te sorprenderás a ti mismo canturreando: "bailo por la noche, bailo por el día..."

Algarabía está teniendo una gran acogida por parte de los fans de OT. El clip en YouTube ya ha superado las 100.000 reproducciones y los comentarios positivos se suceden. "Me parece precioso como te ha quedado, el conjunto canción-videoclip es genial", "seamos claros; esto un temazo temazo no es, pero es 100% Marilia con esa alegría que desprende" o "tu voz es súper linda y bonita y creo que lo has sabido demostrar en esta canción. Sin duda, por aquí va tu estilo".

¡Enhorabuena Marilia!