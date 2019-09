Ed Sheeran y todos estos artistas se han tomado un descanso de la música

Acaba de despedir la que se ha convertido en una de las giras más exitosas de su carrera. Ed Sheeran pone en pausa su carrera musical para disfrutar de un descanso de al menos 18 meses y disfrutar de su matrimonio con Cherry Seaborn.

Esta noticia llegó a oídos de sus seguidores, quienes se echaron las manos a la cabeza y se preguntaron: ¿Y ahora qué? Pues lo cierto es que su artista favorito no es el único que ha tomado esta decisión que indirectamente marca un antes y un después en su trayectoria.

Nos remontamos a septiembre de 2017, cuando la intérprete de Shallow anunció que iba a separarse temporalmente de la música para recuperarse de su enfermedad. Su distanciamiento duró un año después de que en septiembre de 2018 lanzase su hit junto a Bradley Cooper.

El último trabajo de la artista se publicó como single en mayo de 2019 bajo el título de I'll Never Love Again, uno de los temas que también forman parte de la banda sonora de Ha Nacido Una Estrella.

Después de deleitarnos con Someone Like You, Set Fire To The Rain y Skyfall, entre otros, la británica decidió ausentarse de las lista de novedades musicales para centrarse en la crianza de su hijo. Esto ocurrió en 2012 y, tres años después, en octubre de 2015, la artista nos sorprendió con el hit mundial Hello. Actualmente, podemos afirmar que llevamos tres años sin la música de Adele.

No lo anunció oficialmente pero su desaparición de las listas de éxitos ha convencido a sus seguidores de que Rihanna se ha distanciado de la música. Lemon junto a N.E.R.D fue el último sencillo que pudimos escuchar de la artista, y vio la luz en noviembre de 2017. Antes, durante y después, la de Barbados ha centrado su carrera en su línea de ropa, lencería y maquillaje. ¿Cuándo volveremos a escuchar a Riri?

En octubre de 2018, Katy ofreció una entrevista en la que aseguraba que su salud mental estaba por encima de cualquier cosa. Este se convirtió en el motivo de su descanso de los escenarios y la música.

Actualmente, hemos podido escuchar Con Calma con Daddy Yankee y Snow, Never Really Over o su último trabajo Small Talk. Katy is back!

Pues sí. El colombiano ha anunciado que ha llegado el momento de descansar. "Necesito alimentar mi espíritu, les he estado diciendo que necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pensar, meditar, hacer yoga, orar, alimentar mi espíritu un poco", decía en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Ahora, con los chakras completamente descargados, ha publicado su nuevo hit junto a Ricky Martin, No Se Me Quita. ¿Volverá a los escenarios pronto?

Lo ha anunciado en diversas ocasiones a lo largo de los años. El canadiense tiene claro que su objetivo es disfrutar de su nueva vida junto a Hailey Baldwin, ser padre y volver a la música cuando desee. Así lo comunicó en su cuenta de Instagram en marzo de este mismo año. "He estado mirando, buscando, probando y fallando como la mayoría de nosotros. Ahora estoy muy concentrado en reparar algunos de los problemas más profundos que tengo", señaló.

La banda favorita de millones de adolescentes anunció que en 2016 tomarían caminos por separado para emprenderse en sus propios proyectos. Esto hizo saltar todas las alarmas, pero no temas, pues se trata de un descanso temporal. Al menos es lo que ellos aseguran, aunque hay muchos que son excéntricos a la idea.

Los surcoreanos han cogido la toalla y las gafas de sol este verano para tomarse unas merecidas vacaciones rodeados de sus familiares y amigos. Aunque la noticia revolucionó las redes sociales, los artistas de K-Pop volverán a la carga en octubre de este mismo año.

Los descansos temporales de los artistas se han convertido en uno de los mayores temores de los melómanos. Años sin escuchar nueva música de tu artista favorito es considerado por muchos como un verdadero castigo.

No obstante, muchos defienden la idea de que ellos también son seres humanos con el derecho de alejarse de los focos durante un tiempo. Ya sea por una necesidad espiritual, como la de Maluma; por cuestiones de salud, como los casos de Lady Gaga y Katy Perry; por querer, simplemente, disfrutar de los que te rodean, como Adele y Justin Bieber; o por cumplir otros de tus sueños, como los de Rihanna y One Direction.