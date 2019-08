Ahora sí: Comienza la cuenta atrás para el Coca Cola Music Experience 2019

La época de festivales aún no ha llegado a su fin. El Coca Cola Music Experience 2019 te espera durante los próximos 13 y 14 de septiembre en el recinto de Valdebebas (Madrid). ¡Va a ser épico!

Como fiel asistente de esta fiesta de la música, sabrás que esta nueva edición llega con novedades. El CCME se muda de recinto a uno al aire libre en el que vivir y disfrutar de la música que más nos gusta... ¡y con unos artistazos!

Mismas horas de música, experiencias, divertidas actividades y todos estos artistas te esperan en estos dos días de fiesta non stop. ¿De verdad quieres perdértelo?

Pero esto no es todo. Una de las novedades que llega con el Coca Cola Music Experience es la venta de abonos. Lo has leído bien: ABONOS. Puedes adquirirlos en la página web de Coca Cola, en Imáseme Tickets, Eventbrite o en El Corte Inglés. Pero no esperes demasiado, pues quedan muy pocos disponibles.

tickets 13 sep Madrid Recinto de Valdebebas

Un total de 40 artistas confirmados se sumarán a esta fiesta de la música para ponerlo patas arribas con sus temazos: Liam Payne, Louis Tomlinson, Austin Mahone, Agoney, Don Patricio, Lola Índigo... ¡y muchos más!

"Con esta edición de Coca Cola Music Experience, ponemos el listón bien alto para poder poner el broche de oro a un verano cargado de aventuras y empiezar el nuevo curso de la mejor manera posible", asegura su organización.

Porque nunca antes habías deseado con fuerza la vuelta de tus vacaciones. Pero si Liam Payne y Louis Tomlinson, entre otros, te esperan en el recinto de Valdebebas, solo necesitas dos segundos para hacer la maleta.

Cartel completo, entradas casi agotadas y mucha fiesta por delante. ¿Te vas a perder el Coca Cola Music Experience 2019? ¡Nosotros no faltaremos!