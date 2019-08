Videoclips de BTS para ver en bucle y superar su descanso temporal

Desde que los chicos de BTS anunciaron su descanso de la industria para disfrutar de unas merecidas vacaciones, sus seguidores han intentado dar con la forma de amenizar este tiempo de espera de la mejor manera posible.

Pero no temas porque estos exitosos artistas de K-Pop volverán con más fuerza que nunca en octubre, pues ya han agregado una serie de eventos a su agenda a los que no pueden faltar.

¿Para qué vamos a engañarnos? A nosotros también se nos está haciendo cuesta arriba el tener que esperar a que finalicen sus vacaciones, aunque si con ellas van a desconectar y descansar lo suficiente, que se tomen el tiempo necesario.

Mientras tanto, hemos encontrado la forma perfecta de, como suele decirse, "matar el tiempo" y conseguir que todas estas horas y días sin BTS se conviertan en minutos. ¿Ver sus videoclips en bucle te parece un buen plan? ¡A nosotros sí!

Blood, Sweat & Tears

No cabe duda de que se trata de uno de sus videoclips más creativos. Además, sus pasos y sus ritmos te atrapan desde el primer segundo, por lo que no nos extrañaría que tu bucle no saliese de este tema.

Boy With Luv (ft. Halsey)

¿Qué vamos a decir de este videoclip que no se sepa ya? No solo ha batido numerosos récords, al igual que su tema, sino que se ha convertido en uno de los mayores sellos de identidad de la banda en el mercado internacional de la música.

Not Today

Nadie puede decir "no" a este videoclip. Desde el primer segundo querrás infiltrarte entre el elenco de bailarines para darlo todo con ellos. ¡Y quién no!

IDOL

Admítelo, tú también te has dejado hipnotizar por los planos de este videoclip. Porque no, a ellos no les basta con deleitarnos con coreografías de infarto, sino que además las acompañan de una asombrosa post-producción.

DNA

Esta canción guarda un significado muy especial para los seguidores de la exitosa banda de K-Pop, pues es su carta de presentación al mundo. Con DNA, consiguieron sonar en los rincones de todo el mundo y escalar hacia los puestos más altos de las listas de éxitos. El bigbang de su éxito llegó con esta publicación.

Fake Love

Otro de los grandes himnos de su trayectoria que también cuenta con un videoclip de lo más hipnotizante. Si decides darle al play, caerás en un bucle imparable del que no conseguirás salir.

Fire

¿Alguna vez has desarrollado tu lado más pirotécnico? Pues prepárate con Fire porque querrás rodearte de fuego y darlo todo al ritmo de su estribillo.

MIC Drop

Uno de nuestros videoclips favoritos. No solo porque la imagen de Steve Aoki convertida en un ser todopoderoso, sino porque los movimientos de los surcoreanos demuestran que no cualquier artista puede competir contra ellos.

Asegúrate de disfrutar de este videoclip sin objetos a tu alrededor, pues arrasarás con todo.

Y así, sin noción del tiempo, has disfrutado de una sesión única que, a partir de ahora, se convertirá en tu mayor pasatiempo. Pero ahora llega la peor parte: responder a la pregunta de "¿cuál de todos es tu favorito?" Nosotros lo tenemos claro (aunque no mucho): Blood, Sweat and Tears.