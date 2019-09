Beret nos presenta a su ‘novia’

Beret se ha convertido en uno de los nombres omnipresentes este verano en España y es que su gira ha debido de ser una de las más prolíficas en estos meses. Desde luego, lo de las vacaciones va a tener que dejarlo para otro momento porque ahora tiene muchos compromisos que cumplir.

Es lo que tiene haberse convertido en una figura de primera plana. El cantautor empezó cautivando a su público en las redes sociales y poco a poco se ha convertido en un cantante mainstream que ha cruzado fronteras.

Sus canciones de amor, o más bien de desamor, que transmiten mucha autenticidad y con las que es fácil identificarse, han hecho que cada vez sean más los adeptos a su estilo personal que aúna el hacer de los cantautores más clásicos con los sonidos más urbanos.

En este tiempo hemos podido conocerle un poco mejor y aunque ha hablado de los problemas que ha tenido con la ansiedad y se ha convertido en ejemplo de superación para muchos, suele ser reservado con su vida privada.

No conocemos mucho de sus relaciones aunque, acaba de presentarnos a su ‘novia’. Y no, no creas que se trata de una chica, para entenderle hay que tirar de un poco de sentido del humor. Está claro que no hay nada como una pizza después de un concierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beret (@beret1996) el 1 Sep, 2019 a las 5:58 PDT

“Tenemos que hablar porque creía que ella solo estaba conmigo”, respondía Rayden a la broma. “Su amor está dividido en partes”, le contestaba el sevillano.

Esta, sin duda, es una pizza que no le importa compartir. “Te la gozas primo”, le comentaba Nyno Vargas. “Píllate un trozo máquina jejejeje”, le invitaba Beret dejando claro que esta novia es para todos.

Seguro que le quedan muchas pizzas que compartir porque su agenda sigue llena de compromisos a este y al otro lado del charco.