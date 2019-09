‘Friends’ podría haber sido completamente diferente por esta razón

Pensábamos saberlo todo sobre Friends pero nunca dejan de sorprendernos. La mítica sit-com de la NBC fue estrenada en 1994 y se mantuvo en pantalla durante una década. En esos diez años conocimos a los personajes que hoy siguen en nuestra memoria y corazón.

La publicación de Generation Friends, un libro sobre los entresijos de la serie, ha desvelado nuevos detalles. Uno de ellos podría haber cambiado el Friends que conocemos por completo.

Según ha tenido acceso Entertainment Weekly, Jennifer Aniston estuvo a punto de abandonar la serie tras la primera temporada. ¿Sois capaces de imaginar una Rachel que no fuera ella? Yo tampoco.

Jennifer Aniston como Rachel Green / NBC

El motivo es que la actriz estaba involucrada en otro proyecto; había grabado varios episodios para Muddling Through, una comedia de la CBS, por lo que su continuidad en Friends dependía del éxito que alcanzara esta otra serie.

¿Y qué hizo la NBC? La cadena estadounidense no podía permitirse perder a una de las actrices protagonistas por lo que plantearon una estrategia que acabó resultando una jugada maestra. No querían que Muddling Through prosperara así que la NBC comenzó a adaptar las exitosas novelas románticas de la escritora Danielle Steel.

Esta apuesta les permitió robar el suficiente público para superar en audiencia a la otra serie de Jennifer Aniston. Gracias a ello, se mantuvo en Friends y dio vida hasta 2004 al personaje de Rachel Green.