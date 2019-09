Bon Jovi revelan el título de su nuevo disco, que será muy social y combativo

No es una novedad que Bon Jovi, con el paso del tiempo, además de dejar grandes himnos del rock para la posteridad, se han vuelto más combativos con sus letras. En la última campaña electoral de EEUU, sin ir más lejos, prestaron algunas de sus canciones e incluso donaron dinero a la candidatura demócrata. El vocalista del grupo apoyó abiertamente a Hillary Clinton en la campaña de 2016 y, dicen algunos medios nativos, luchó para que el presidente Trump no pudiera presentarse al cargo que hoy ocupa.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, no parece tan descabellado el nombre elegido por el grupo para su nuevo disco, que saldrá a la venta el próximo año. Tal y como reveló Jon Bon Jovi a bordo del crucero Runaway to Paradise, el título del decimoquinto álbum de la banda será ‘Bon Jovi: 2020’.

“El significado detrás de esto es obvio: es un año electoral y no podría hacerlo peor”, comentó durante el crucero. Sobre la composición y las letras, el vocalista ha adelantado que las canciones tendrán una temática social y que será “un álbum diferente”. Jon aseguró que el álbum contendrá nuevos temas más "sociales", incluyendo canciones sobre veteranos con trastorno de estrés postraumático y los recientes tiroteos en Ohio y Texas.

“También tengo una visión clara. Nuestro álbum anterior, This House Is Not For Sale, trató de muchos asuntos personales, y ahora está detrás de nosotros. Entonces, 2020, por supuesto, es un año de elecciones, pero lo más importante es que tengo una visión clara en el futuro“, dijo el cantante de la banda sobre este nuevo disco.

El pasado mes de marzo, Jon contó a en una entrevista que estaba trabajando en 23 nuevas canciones. "Es solo una colección de canciones, pero estoy muy contento con lo que tengo", dijo entonces.

Jon Bon Jovi es muy activo políticamente hablando fuera de la banda, y siempre ha tratado de mantener sus ideas alejadas de la música. "Ni siquiera sé las afiliaciones políticas de los chicos de la banda y ni siquiera lo discutimos", dijo Jon Bon Jovi a Associated Press en 2016. "Esa es la belleza de la música, es por eso que hemos vendido tantos discos y llevamos en esto más de tres décadas, porque las canciones son universales en sus temas. No uso el escenario como un púlpito acosador”. Habrá que esperar unos meses para comprobar si el nuevo disco cambiará esta tendencia y hará que el grupo se posicione en los temas que trate.