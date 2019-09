Miguel Ángel Muñoz, el chico de Ana Guerra, tiene que renunciar a su último proyecto por salud

Miguel Ángel Muñoz, el chico de Ana Guerra, ha demostrado que es un hombre super positivo que siempre transmite muy buen rollo y una gran capacidad de superación.

Aunque muchos se han convertido en fans del actor tras verle tras los fogones en Masterchef Celebrity, lo cierto es que está más vinculado al deporte que a la cocina. En más de una ocasión ha compartido las bondades de practicar yoga y ha demostrado ser un asiduo de las maratones.

“No hay palabras para definir lo que me está costando preparar la maratón de Berlín. Llevaba 9 meses sin correr 1K por mi lesión en los tibiales y si a esto le sumamos disfrutar de la vida y del verano, tocar correr a horas de muuuucho calor”, escribía hace unos días en las redes sociales, “ahora bien, pienso en el momento en el que vaya a cruzar la meta y sé que todo el esfuerzo me habrá compensado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) el 23 Ago, 2019 a las 4:52 PDT

Ya pensaba en esos momentos en ganar una medalla y poder entregársela a su Tata. Eso ocurría el 23 de agosto. Poco más de una semana después parece que las cosas han cambiado.

“Me encanta ponerme retos y cumplir objetivos, pero me gusta disfrutar del proceso hasta conseguirlos, incluso cuando el esfuerzo es muy grande... Las 2 últimas maratones que he corrido lesionado me hicieron feliz pero me han pasado factura y han hecho que durante toda la preparación que llevo de la maratón de Berlín haya estado sonriendo “a pesar de los dolores” y las sobrecargas... 😅 “, empezaba un comunicado que ya nos hacía pensar en retirada.

“A pesar de los 2 meses y medio de entreno, muchos Km acumulados y a sólo 28 días de correr tomo la decisión de escuchar a mi cuerpo y no pasar por encima de él. 🤷🏻‍♂️. Como no estoy para hacer 42K sin riesgo a lesionarme y sin sufrir, pospongo el objetivo y me pondré algún otro más asequible. 🏃🏻‍♂️”, tenía que admitir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) el 1 Sep, 2019 a las 11:23 PDT

Esperemos que se recupere de sus lesiones y no tenga que abandonar más proyectos. Seguro que la cantante canaria le está dando todo su apoyo para superar estos momentos.

El atleta profesional Chema Martínez aseguraba que “es solo una piedra en el camino, en nada estamos pensando otra vez, en otro de esos restos que te propones… no pienses, recupera y cuando estés bueno me llamas y salimos a hacer unos kms”.