El nuevo disco de Dani Martín entra en una nueva fase

Este verano Dani Martín se ha olvidado de las vacaciones y se ha centrado en lo que será su próximo disco del que nos ha ido dejando pinceladas en las redes sociales. Sabíamos que andaba en el estudio pero parece que ahora entra en una nueva fase del proceso.

“Queridos amigos. Grabación terminada!!! Mr Andrew Scheps comenzará a mezclar mi puto nuevo disco!!!”, escribía en las redes sociales dejando claro que el resultado cada vez está más cerca.

No es que sepamos mucho de lo que está por venir pero de lo que estamos convencidos es de que va a llegar cargado de actitud. No hay más que ver la fotografía que ha compartido Dani en la que podemos verle haciendo una peineta y luciendo una camiseta de Green Day.

Y por si eso no fuera suficiente para hacernos una idea, tenemos sus ‘loque’: “Lo que me de la gana”, “lo que me salga del coño”, “lo que me salga del nacle” o “lo que me salga del ojal”.

De momento Boa Mistura le ha animado con un “vamos!!!” que nos hace preguntarnos si este grupo artístico con origen en el graffiti estará detrás del concepto de arte de este nuevo trabajo del madrileño.

DJ Nano, Rulo y la contrabanda, Efecto Mariposa o Adrián Lastra son algunos de los que ya le han manifestado su apoyo y sus ganas de escuchar esas nuevas canciones. Y es que hay mucha expectación ante lo que está por llegar.

Si hay algo que se ha ganado Dani en todos estos años ha sido el cariño de mucha gente. No había más que ver el pasado 23 de agosto los aplausos y vítores que recibió cuando se convirtió en el pregonero de las fiestas de Alalpardo. Como él mismo decía, era su manera de “agradeceros el cariño que hemos recibido mi familia y yo durante más de 30 años, porque me da la gana. Jamás he hecho esto, es mi primera vez y lo hago porque me apetece y sin remuneración alguna”.

Está claro que Dani está en un momento de libertad absoluta en la que no está dispuesto a pensar en el que dirán y seguro que eso se refleja en esas nuevas canciones.