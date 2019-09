La ciencia sabe la diferencia de edad ideal para que una pareja triunfe

Hoy en Anda Ya hemos recibido un email al correo del programa andaya@los40.com que hemos querido compartir con vosotros y que tiene que ver con el gran dilema de la diferencia de edad en las parejas.

Nuestra oyente Tania de Huelva nos cuenta: “Estas vacaciones me ha pasado algo alucinante, he vivido uno de esos amores de verano intensos y pasionales, me siento súper enamorada y encima la cosa tiene pinta de ponerse seria. Pero claro, algo malo (por llamarlo así) tendría que haber… Él tiene 25 años más que yo. Tiene 55 y yo recién cumplidos los 30. La diferencia de edad es algo que me está empezando a rayar, y no por mí, yo creo que no tiene por qué ser un problema, es más a la hora de contárselo a mis amigos y familia. ¿Qué opináis? ¿La diferencia de edad puede ser un problema a la larga o solo es número?”

Pues nosotros nos hemos puesto manos a la obra para averiguar qué es lo que piensan nuestros andayeros, investigar sobre parejas con esta peculiaridad y además ver qué opina la ciencia al respeto.

En el mundo del famoseo parece que esto no es un problema, el amor gana en el caso de Gloria Serra, que se saca 20 años con su pareja. El presentador Carlos Lozano y Miriam Saavedra se llevan 30 años y pronto pasarán por el altar.

Otro clásico que ya todos conocemos es la pareja formada por Risto Mejide y Laura Escanes, que se llevan 26 años y que pronto serán padres de Roma.

En política también es algo que se repite muy habitualmente. En Francia salió de la presidencia Hollande, que sacaba 18 años a su mujer, y entró Macron, que es 24 años menor que Brigitte, su esposa. Y al otro lado del charco tenemos a Donald Trump, que le saca 23 palitos a Melania.

Los andayeros tampoco se esconden y nos han contados sus amoríos, algunos que parece que durarán toda una vida. Entre ellos está Eva, una oyente de Toledo que se lleva 17 años con su marido. Se conocieron cuando ella tenía 25 y el 42.

Esta historia no solo nos ha sorprendido por la diferencia de edad, cosas que cada vez es más común, si no por el lugar en el que se conocieron, nada más y nada menos que en un tanatorio donde ambos trabajaban. Pese a los inconvenientes, y algún disgusto familiar, parece que esta historia sí tendrá un final feliz.

Nosotros no queremos ser aguafiestas, pero entre tanta historia de amor que va viento en poca pero la ciencia y sus estudios tienes algo que decir, y que parece que no les va a gustar.

Al parecer tener estos años de por medio aportan a la pareja una satisfacción superior pero que solo parece a corto plazo a diferencia que las parejas que se llevan entre uno y dos años. Además, estos científicos de la Universidad de Colorado en Boulder han analizado un mismo esquema que demuestra menos felicidad en las parejas con mayor diferencia de edad.

Si quieres enterarte de todo lo que nos ha contado, ya sabes lo que tienes que hacer…¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.