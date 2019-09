Rosalía tiene problemas para dormir y le proponen varias soluciones

Lo de Rosalía es una pasada pero seguro que todo el boom que se ha formado a su alrededor en los últimos meses tienen que pasarle factura. No para ni un segundo. Un día está por España y al siguiente por Estados Unidos. La quieren en todos lados pero, claro, ella es humana y tanto ajetreo no es bueno.

De hecho, hace unas horas acudía a las redes sociales para dejar constancia del insomnio que padece. No sabemos si es cuestión del jet lag o, simplemente, de todo el estrés que debe acumular de tanto compromiso que tiene.

El caso es que se ha grabado un gif que ha compartido junto a una pregunta: “Si no puedes dormir, qué haces?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 2 Sep, 2019 a las 9:36 PDT

Y claro, las respuestas no se han hecho esperar. Además de señalar que le faltaba una uña, sus seguidores le han ofrecido un amplio abanico de posibles soluciones para su falta de sueño. Las hay para todos los gustos.

#Compro ropa por internet.

#Veo si tengo Camarón en la guantera.

#Escucho a Lana del Rey.

#Llorar mientras escucho tu música.

#Me fumo un porro.

#Estudiar derecho para llevar el caso que no me haces.

#Estudiar historia pa’ poder tener una contigo.

#Escucho tus canciones y digo la Rosalía y también rezo para que hagas una colaboración con Lauren.

#Fumo un poquito y luego veo Netflix.

#Decir que tengo insomnio por twitter.

#Seguir cuentas.

#Hacer música.

#Ver Keeping up with the Kardashians.

#Veo Cuarto milenio.

#Pienso en tu mirá.

Puede que haya probado alguna de estas soluciones que le han ofrecido los seguidores. Esperemos que esto de no poder dormir sea sólo algo puntual y que pueda mantener el ritmo vertiginoso de los últimos meses porque queda Rosalía para rato.

¿Y tú? ¿Cómo consigues dormirte cuando no puedes? A lo mejor tu remedio le funciona.