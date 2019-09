Maggie Civantos sobre su nueva serie, ‘Malaka’: “Es una apuesta, y puede salir muy bien o no”

Estamos en el FesTVal de Vitoria, el festival donde se presentan las novedades de la pequeña pantalla de la temporada. La gran apuesta de RTVE es Malaka, lo nuevo de Javier Olivares, un thriller policiaco ambientado en Málaga que nos trae el caso de la desaparición de la hija de un empresario y dos policías al frente: Darío, un agente vinculado a la corrupción pero que conoce bien los suburbios y Blanca, una oficial que vuelve a su tierra tras unos años fuera.

Esta última será, sin duda, uno de los puntos fuertes de la ficción; que interpretada por Maggie Civantos promete ser todo un filón en pantalla. Hemos podido hablar con la actriz sobre sus proyectos paralelos, lo que nos espera con el spin-off de Vis a Vis y sobre su nuevo personaje:

Pregunta: Entiendo que este proyecto habrá sido muy especial para ti siendo tu ciudad, ¿no?

Maggie Civantos: Pues sí, entiendes bien. Ha sido un regalito estar en casa con la familia, que hacia 12 años que no estaba más de 3 días en Málaga. Eso ha ido muy a favor porque el personaje también vuelve después de mucho tiempo, lo que pasa es que la vida de Blanca, mi personaje, es bastante más oscura.

¿Entonces el personaje tendrá más oscuridad de la que se ve al principio de la serie?

M.C.: Me parece un personaje muy interesante. Evoluciona no hacia ser más fuerte, que normalmente mis papeles van de vulnerable a más autosuficiente. Aquí ocurre lo contrario, es un personaje aparentemente fuerte pero ella misma está muy estereotipada.

Yo me metí de cabeza, fui la segunda persona con la que contactaban. Al principio me encantaba, y no sabía por qué, y cuando empecé a analizar el personaje le decían al equipo chicos es que es un estereotipo de hombre, y luego ya entendí por qué. Tiene una serie de capas erróneas de vulnerabilidad que ella no se permite tener porque le han hecho mucho daño, y los 8 capítulos serán un camino para aceptar su feminidad para aceptar el daño de una forma mucha más sanadora. Es un personaje antipático al principio, pero luego entiendes por qué. Hay que comprenderla.

P: Sí, un poco antipático, se nota…

MC: Es un personaje complicado, y el riesgo para mí era comprenderla. Y creo que a partir de los primeros capítulos empiezas a quererla.

P: Dices que el personaje está estereotipado, pero no muestra el típico estereotipo femenino que se muestra en la ficción.

M.C.: Porque son estereotipos masculinos, y aunque sea una mujer, no dejan de ser estereotipos. Tenía un sentido muy profundo, el rechazo de la maternidad viene por algo, y descubrirlo a través de los capítulos fue muy bonito. Me dije a mí misma “el mundo está lleno de mujeres así”, y me enamoré del personaje cuando lo entendí el día antes. Fue un poco locura, y eso que llevaba estudiando el guion bastante tiempo.

Maggie Civantos y Salva Reina en 'Malaka'. / RTVE

P: Decía Javier Olivares que es una serie diferente, pero que va a un gran público. Yo opino lo contrario, que va a un nicho muy concreto.

M.C.: Es que aún no la he visto. Os puedo hablar del personaje, pero no tengo ni idea de más. Es una apuesta, y puede salir muy bien o no, pero tengo el feeling de que saldrá bien porque el público está preparado para una serie con personajes tan oscuros como estos, que no intenten agradar. Son personajes agrios que requieren un tiempo conocerlos. Ya lo veremos.

P: Decías que sueles tener personajes que pasan de vulnerables a ser más autosuficientes, ¿te estas quitando ese sambenito?

M.C.: Yo te digo... que bendito sambenito. Todos los personajes con evolución son muy divertidos de interpretar porque no te quedas anclado en una cosa, y como actriz me gusta que me los den porque significa que confían que tenga un registro amplio. Pero creo que en este caso tiene una evolución, pero al revés de como dices. Veremos una vulnerabilidad a final de temporada, y creo que eso juega mucho con los tempos, no lo quiere mostrar desde el principio. Es una serie que está más cercana al cine, con sus silencios, su simbología… Es el momento de estas series.

P: Dices que el mundo demanda otro tipo de ficción. Estas viendo otra televisión española en cuanto a ficción se refiere?

M.C.: Pues creo que la ficción española esta ofreciendo productos con riesgos, sea narrativo, o de lo que sea. Creo que la televisión española está viviendo una época dorada, e independientemente del recorrido que puede tiene ahora nuestra serie en las 8 semanas que tendrá en emisión, luego nunca se sabe.

Confío mucho en que haga mucho ruido en TV, y que mucha gente internacional quiera verla. Ha pasado con Estoy Vivo, que la ven fuera de España y ya va por su tercera temporada. Me gustaría que pasase con Malaka, porque aunque se sitúe en Málaga, podría pasar en cualquier parte del mundo. Málaga es muy turística artísticamente, pero hemos explorado otra parte y eso el turista no lo ve.

P: ¿Y tú cómo crees que se recibirá en Málaga?

M.C.: Pues eso me da bastante miedo. La gente de Málaga está muy orgullosa de su ciudad, y no sé si querrá ver la parte negativa que se muestra en la ciudad. Málaga es mucho más de esa parte, pero como cualquier ciudad en el mundo tiene un submundo y barrios complicados. Al final, esto es ficción, y a la ficción le interesa el conflicto.

P: Pasas de Las Chicas Del Cable más comercial a Malaka, ¿es una apuesta personal tuya?

M.C.: Sinceramente no. Yo sabía que cuando terminase lo que había firmado, me iba a ir. Pensé que 32 capítulos en Las Chicas del Cable haciendo un personaje que ha evolucionado tantísimo… Sentía que era suficiente, que había aprendido mucho con Las Chicas Del Cable y me ha dado mucha visibilidad respecto la actriz que podría llegar a ser en el sentido de cambio de registro, y estoy súper agradecida. Pero sabía que me iba a ir.

Terminé y la semana estaba inmersa en Malaka, de hecho, lo pasé mal con una semana de preparación. No fue hasta el día de antes cuando entendí el personaje y pensé lo afortunada que era de estar ahí.

P: Aunque eres malagueña, hay gente que tras pasar tiempo fuera siente que está forzando su propio acento. ¿Te ha costado el acento?

M.C.: Totalmente. Pensaba si estaba forzándolo, pero después de una semana en casa, se me volvió a pegar (risas).

P: Has pasado de poli a atracadora… ¿Ya estáis grabando el spin-off Vis a Vis: El Oasis?

M.C.: Empezamos en octubre. Es gracioso, en este año voy a hacer de mafiosa, a atracadora y a policía.

P: ¿Cómo has vivido la nueva vida de Vis a Vis en forma de spin-off?

M.C.: Para mí es un regalo, porque creo que Maca se quedaba a medias. Creo que gracias también a que tenía otros proyectos, se quedó una historia por contar, que era la relación de maca con Zulema. Y gracias a la apuesta de Fox, de Globomedia otra vez e Iván Escobar han decidido darle vida a esta relación y pum. Me he leído tres capítulos y la cosa promete.

P: ¿Será después de la cárcel?

M.C.: Bueno… Es un poco la vida después y antes… pero no puedo decir nada (risas).