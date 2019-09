Vuelve Super Junior

Los seguidores de Super Junior están de enhorabuena. Sus artistas favoritos han anunciado su regreso al mercado musical a través del lanzamiento de su noveno álbum de estudio.

¡Lo que lees! Una de las bandas más miticas del K-Pop regresa con más fuerza que nunca, y todo apunta a que lo harán el próximo 14 de octubre, pues el pasado 3 de septiembre compartieron una cuenta atrás que indicaba 999 horas.

Pero eso no es todo. Nuestros protagonistas también publicaron diversas imágenes que parecen indicar el concepto de este nuevo proyecto. Unas fotos en las que destaca un estilo juvenil y místico con patines, televisores y cámaras analógicas. Vamos, que sus seguidores ya han comenzado a morderse las uñas.

Sin embargo, este nuevo proyecto, del que aún se desconoce su título, no contará con Kim Heechul al completo. Tal y como informa Soompi, el joven participará en el álbum "pero no actuará en programas de música, y tampoco en su gira mundial".

Un tour que llegará bajo el título de Super Show 8 y dará el pistoletazo de salida el 12 y 13 de octubre en el KSPO Dome de Seúl. De momento se desconocen más fechas, aunque estamos seguros de que las publicarán en las próximas semanas.

La noticia de este regreso ha revolucionado las redes sociales. ¡Y no nos extraña! Desde sus orígenes en 2005, Super Junior ha marcado un antes y un después en la industria del K-Pop, llevando sus ritmos a otros territorios hasta entonces inaccesibles. Lo último que pudimos escuchar de ellos llegó en octubre de 2018 bajo el título de One More Time, siendo en el primer EP de su carrera.

Ahora sus seguidores ya cuentan los días para este tan esperado comeback de su grupo favorito, del que también podrán disfrutar en la tercera temporada del programa SJ Returns, en el que compartirán cómo viven los preparativos de este nuevo proyecto.