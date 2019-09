Lindsay Lohan publica single con nombre de antidepresivo

Los talent show no son sólo una buena cantera para nuevos talentos sino que también sirven para reactivar carreras que habían quedado olvidadas. Es el caso de Lindsay Lohan, la polémica actriz y cantante que nos provoca ternura en pelis como Tú a Londres y yo a California pero que nos producen cierta lástima cuando repasamos las fotos de sus desfases y polémicas apariciones públicas.

Parece que está reconduciendo su vida. Dio un primer paso en 2014 cuando decidió salir de Estados Unidos para huir de la presión mediática. Se mudó a Londres pero allí continuaron las polémicas. Finalmente, el pasado año, decidió trasladarse a Mykonos donde abrió un club de playa.

Mientras, ha continuado con sus diferentes proyectos entre ellos, ser jurado de un talent show, Masked Singer Australia. Su paso por el programa ha servido para reactivar su carrera musical y ya ha firmado un contrato y está preparando nuevas canciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lindsay Lohan (@lindsaylohan) el 15 Jul, 2019 a las 10:46 PDT

La primera que vamos a conocer es Xanax. Sí, lleva el nombre de un fármaco para tratar la ansiedad y el estrés y que algunas personas utilizan como droga recreativa. Así que, está claro que con esta premisa, está dispuesta a no pasar desapercibida.

“¿Te gustaría sentarte a mi lado? Cuando me besas no puedo respirar, trato de mantenerme alejada de ti, pero tú me drogas, la única persona que me gusta en esta ciudad, supongo que puedo darme otro viaje esta noche, solo por esta noche”. Estos son algunos de los versos que podremos escuchar en la canción.

Kris Fade, un locutor de una radio de Dubai, ya ha escuchado el tema y ha asegurado que “es increíble. Realmente me gusta, y no lo digo porque sea Lindsay, creo que es realmente genial porque hay un mensaje detrás del tema. Habla de la ansiedad y la depresión y también de ser cuidadoso con uno mismo”.

Son temas que casan con su vida por lo que podemos casi asegurar que será un tema autobiográfico. De momento ha compartido un breve fragmento en redes asegurando que se trata de una realidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lindsay Lohan (@lindsaylohan) el 31 Ago, 2019 a las 1:47 PDT

Danii Minogue, con la que comparte programa ha comentado que le encanta la canción.