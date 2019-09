‘Magdalene’, lo nuevo de FKA Twigs, llegará este otoño

Quizás aún no estés muy familiarizado con ella, pero una vez veas su cara y/o escuches su música será imposible quitártela de la cabeza. Después de lanzar su último single Cellophane el pasado mes de abril, FKA Twigs regresa con noticias frescas y desvela los primeros detalles sobre su próximo álbum, que llevará por título Magdalene.

La británica ha elegido una ocasión muy especial para sincerarse: este mes de septiembre protagoniza la portada de i-D Vice, una de las primeras revistas para las que posó cuando aún era una desconocida bailarina que trabajaba en clubs de Londres. Ahora, con las ideas mucho más claras y un proyecto mucho más definido y potente, la artista ha ofrecido una entrevista en la que ha hablado sobre el futuro de su carrera, el proceso de creación de Magdalene y los problemas a los que ha tenido que enfrentarse durante el espacio de tiempo que separa a su próximo álbum del primero.

El disco llegará cinco años después de LP-1 (2014), su debut musical con el que consiguió meterse en el bolsillo a la crítica y gran parte de la industria. Prueba de ello fueron las múltiples nominaciones que recibía en prestigiosos premios como los Brit Awards o los mismísimos Grammy, así como la alta posición que lograba alcanzar dicho proyecto en las listas de éxitos.

A pesar de que era con este primer long play con el que se ganaba su merecido puesto como una de las artistas alternativas más destacadas del momento, a FKA Twigs ya la habíamos visto antes en videoclips de Kylie Minogue, Ed Sheeran o Jessie J, entre otros/as. De hecho, una de las canciones que integran LP-1 lleva por nombre Video Girl, haciendo referencia a dicha etapa de su carrera.

Ahora, lejos han quedado ya sus primeros pinitos en la música y Tahlia Debrett se ha convertido en una chica mucho más segura de sí misma: "Me siento mucho más independiente ahora. Estoy más abierta al mundo y a diferentes ideas, también soy menos tolerante con las cosas que no me sirven".

No solo ha cambiado ella, también el equipo con el que trabaja. Si la producción de LP-1 corría a cargo de un amplio número de productores entre los que se encuentran Paul Epworth (Adele, Florence+The Machine, Coldplay, ...), Clams Casino, Arca o la misma FKA Twigs; en Magdalene la artista se alía con Nicolas Jaar, uno de los nombres con mayor reconocimiento dentro de la electrónica.

A pesar de este próximo lanzamiento no será un álbum conceptual, la británica asegura haberse dejado inspirar por María Magdalena quien, según ella, no ha sido tratada de forma justa a lo largo de la historia: "Ella fue la mejor amiga de Jesús, su confidente. Era naturista y curandera, pero ya sabes, su historia ha sido recogida por la biblia donde ella es tan solo 'una prostituta'. Encuentro mucho poder en Maria Magdalena; mucha dignidad, mucha gracia y mucha inspiración".

A la hora de resumir la temática de su disco, ella lo tiene claro: "La grabación va sobre todos los amantes que he tenido y todos los amantes que tendré". Además, en la entrevista se desvelan los títulos de algunos de los temas que lo integran: 100 Eyes, Mary Magdalene, Home With You, Sad Day, la ya conocida Cellophane y una colaboración con el rapero Future titulada Holy Terrain.

En la misma entrevista la cantante se ha sincerado acerca de otro de los evento que han marcado su próximo proyecto: su paso por quirófano para que le extirpasen unos fibromas del útero. Asegura que, al estar compuesto durante el proceso de curación y el post operatorio, Magdalene desprenderá una sensación de fragilidad.