Salimos a la calle para ver qué opinan nuestros abuelos sobre el topless

Hoy en Anda Ya hemos querido tratar un tema que todos los años trae mucha cola. En esta ocasión hemos tenido polémica con el ‘topless’ con la ayuda de Fuenteguinaldo, un pueblo de Salamanca de unos 680 habitantes.

En este lugar se ha decidido prohibir que las mujeres tomen el sol o se bañen sin la parte de arriba del bikini en su piscina municipal porque, según el Ayuntamiento, esta práctica "escandaliza a niños y ancianos".

Como existe un vacío, y hacer ‘topless’ no está regulado por ninguna normativa en Castilla y León, el pueblo ha decidido regularlo por su cuenta.

Y en la otra cara de la moneda, nos hemos encontrado con el Ayuntamiento de Barcelona que ha pedido a todas las piscinas municipales retirar cualquier normativa que prohíba esta práctica. Todo el mundo es libre de tomar el sol y disfrutar de su tiempo libre en la piscina como le apetezca.

Nuestros presentadores Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina Boscá han vivido experiencias de todo tipo con esta polémica. En el caso de Cris ha pasado por varias fases, “A mí me parece maravilloso que la gente vaya como quiera. En mi caso yo empecé con muchísimas ganas, además, yo soy de las personas que si se ponen con algo lo hace bien así que hasta jugaba al voleibol sin la parte de arriba. La cosa cambió el día que vi que tenía que ir a la playa con mis suegros. Ya no me apetecía tanto”.

Dani Moreno ha vivido algún momento incómodo pero que “es algo que veo que está fenomenal pero cuando estás en una conversación, y aunque no quieras, a todos se nos puede ir la vista y puede resultar raro”.

Además, en Anda Ya hemos querido salir a la calle para ver qué opinan nuestros yayos, y claro, no se han callado ni una. Si queréis ver qué es lo que le han dicho a nuestro presentador Dani Moreno ‘El Gallo’, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y alucina con alguna de sus respuestas!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.