Los Chunguitos: “Le dije a Rosalía que íbamos a hacer un dueto con ella y me dijo que encantada”

Últimamente Rosalía ha cogido la costumbre de sorprendernos con las colaboraciones que va lanzando por sorpresa. Ya la hemos visto con James Blake, J Balvin o, incluso, Ozuna. Pero seguro que no serán las únicas. Podríamos escucharla con Los Chunguitos, la propuesta está hecha.

En la pasada edición de los Premios Goya, la cantante nos sorprendió con la versión de Me quedo contigo de Los Chunguitos. Ellos estaban en casa cuando vieron la actuación, “se nos pusieron los pelos de punta. Yo estuve hablando con ella, ¿sabes qué me dijo? Que estaba enamorada de esa canción desde que era pequeña y que le habían gustado Los Chunguitos desde siempre”.

Sin duda, un buen punto de partida para hacerle una propuesta y, sin duda, los Salazar no la desperdiciaron: “Le dije que íbamos a hacer un dueto con ella y me dijo que encantada”, asegura uno de ellos.

Así que, quién sabe si en un futuro no muy lejano veamos esta unión entre Rosalía y unos veteranos gitanos que se están convirtiendo en expertos en talent shows. Ahora les toca meterse en la cocina como concursantes de Masterchef Celebrity 4.

Han pasado por el FesTVal de Vitoria para presentar esta edición junto a todos sus compañeros, entre los que se encuentran Tamara Falcó, Vicky Martín Berrocal, Yolanda Ramos, Elena Furiase, Almudena Cid, Juan Avellaneda, El Sevilla, Marta Torné o Félix Gómez. También estará Ana Obregón, aunque ella se ausentó en esta ocasión.

Reconocen que el programa está “de lujo”, aunque, en cuanto a las habilidades culinarias con las que partían no eran las mejores, “cocinábamos no muy bien, más bien mal. Hacemos huevos con patatas, algún espagueti… pero mal hecho”.

Aseguran que están encantados con todo el equipo, “tienen que hacer su trabajo y sus cosas pero se han portado muy bien con nosotros. De vez en cuando nos decían ‘este plato es una mierda’, pero con buen rollo, con buena armonía”.

Si tienen que destacar a algún compañero hablan de Tamara, Vicky y Ana… habrá que verla en los fogones para comprobarlo. Lo que, según ellos, no han tenido es malos rollos, “nos hemos reído un montón”.

Últimamente se han aficionado a esto de la tele y los realities. Ya les hemos visto en Tu cara me suena o Gran Hermano VIP aunque si tienen que elegir entre su paso por alguno de estos formatos, confiesan que “Masterchef, mil veces mejor que Gran Hermano”.

El que todavía no han probado es Supervivientes aunque no lo descartan, “nunca se sabe, si nos pagan bien…”, admiten, “pero yo voy con mis normas”, añaden. Desde luego, a sus hermanas, las Azúcar Moreno, no les ha ido muy bien en la isla.

Claro que si les dan elegir, ellos lo tienen claro: “Lo que queremos es hacer una película nosotros, una película sobre nuestra vida”.