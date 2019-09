Tamará Falcó, sobre su edición en Masterchef Celebrity: “Me han dicho de todo, menos que sabía cocinar”

El FesTVal de Vitoria sigue sin descanso presentando las novedades de la pequeña pantalla de este año. Esta vez, el turno ha sido de la 4ª edición de Masterchef Celebrity, que llegará este mismo 11 de septiembre con un casting de lo más variado.

De empresarios como Tamara Falcó a deportistas como Almudena Cid o José Miguel, pasando por diseñadores como Vicky Martín Berrocal o Juan Avellaneda; al igual que gente del mundo de la televisión o el cine como Ana Obregón,Marta Torné, Yolanda Ramos, Elena Furiase, Ana Milán, Álex Adrover, Félix Gómez. El punto musical, por otra parte, lo pondrán los también concursantes El Sevilla y Los Chunguitos.

Es precisamente con Tamara Falcó con quien hemos podido hablar para que nos cuente cómo ha sido su experiencia en el programa -ya rodado-, sus sensaciones antes de entrar y cómo se ha visto delante de las cámaras:

Pregunta: ¿Cuál es el motivo de estar en Masterchef? ¿Eras fan, querías probarte a ti misma o querías vivir la experiencia?

Tamara Falcó: Me parecía chulísima la experiencia, me suponía todo un reto, pero nunca me imaginé lo exigente que iba a ser. También pensaba que estaba un poco trucado (risas) que en algún momento venían y te ayudaban, pero en el primer programa vi que no (risas).

No me veía en Supervivientes

P: Te han llamado para otros realities, ¿por qué este y no otros?

T.F.: Me han llamado para Supervivientes, pero no me veía. Como decía la productora, esto no es un reality, es un talent.

P: ¿Qué ha sido lo más duro del programa?

T.F.: Estar compitiendo con las cámaras, unos jueces que saben tanto de cocina… aquí no hay amigos que te dicen “está buenísimo todo”, aquí te dicen realmente lo que piensan.

P: ¿Te han metido caña?

T.F.: Bastante. Me han dicho de todo, menos que sabía cocinar (risas).

Mi punto fuerte en el programa ha sido la calma [...] Aunque alguna que otra vez he perdido los nervios



P: Entonces, ¿cuál ha sido tu punto fuerte en el programa?

T.F.: Yo creo que un poco la calma, porque es un programa que rápidamente pierdes los nervios y tienes que estar calmado. Aunque alguna que otra vez los he perdido (risas).

P: ¿Y qué te puede sacar de quicio?

T.F.: La mala educación. Las injusticias, cuando alguien se pasa y encima tú haces el esfuerzo de pasar. Pero intento aguantar.

P: ¿Vamos a ver algún desastre culinario tuyo?

T.F.: Varios, varios (risas)… ya hay alguna promo rondando por ahí donde no pelo bien un espárrago

P: ¿Quién es la rival más fuerte?

T.F.: Ana Milán. Entró con un nivelazo y además sabe de cocina. Yo había estado justo antes de entrar, pero vamos…. Una semana antes… Donde Paco Roncero, y muy bien, pero por ejemplo Almudena Cid había estado dos meses (risas).

Tamara Falcó en Masterchef Celebrity / RTVE

P: ¿Cuál era el plato con el que sorprendías a tus invitados de alguna cena que hayas organizado antes de entrar?

T.F.: El gazpacho de ceviche. Para entrar me lo estudié bien, pero como en Masterchef no sabes lo que te vas a encontrar debajo de la caja no he podido hacerlo…

P: Y cuando llegabas a casa, ¿enseñabas lo aprendido?

T.F.: Pues lo intentaba. La cocinera que trabaja en mi casa tenía más interés, los otros me servían más de conejillos de indias (risas).

P: ¿Crees que la gente descubrirá otra Tamara en el programa?

T.F.: No sé ya me contareis… he intentado hacer lo mejor posible, me imagino que la gente me conocerá un poco más.

Mi madre me dijo antes de entrar al programa "Tamara, te van a echar"

P: Antes de entrar, ¿pediste consejo a alguien?

T.F.: Pues le dije a mi madre antes de entrar “son dos meses y medio, voy a saltarme parte de vacaciones” y me dijo “pero Tamara, si te van a echar” (risas) ¡Nadie daba un duro por mi! Ni nadie se creía que me había metido a Masterchef.

P: ¿Has hecho algún banquete para demostrarle a los que no creían en ti que cocinas bien?

T.F.: Hice una cena, ¡y hasta me pidieron más! Pero ya cerré la cocina (risas) es de yogur griego, quinoa con remolacha y por encima desmenuzado de pollo al curry.

P: De los que salen de Masterchef, algunos salen odiando los fogones y otros encantados...

T.F.: Yo ya me he vuelto a apuntar a clases, y me encanta la cocina.

El ganador o ganadora de esta edición ha sido justo, porque todos estábamos muy bien preparados

P: ¿El ganador o ganadora de esta edición es justo?

T.F.: Lo es, porque todos estamos muy bien preparados. Bueno, excepto uno de Los Chunguitos que se lo toman más a guasa.

P: ¿Con quién has hecho más migas?

T.F.: Con Vicky Martin Berrocal y Juan Avellaneda. Compartí camerino con Vicky, que no la conocía mucho, y me cayó genial. Además, me aguantaba en los momentos de desesperación “me echan, ¡me echan!” (risas) Es una mujer con mucha fuerza.

P: ¿Estás orgullosa de tu paso por Masterchef?

T.F.: Claro, si solo participar y lanzarte es un orgullo; y ya lo veréis, desde el primer cocinado en equipos, estoy súper contenta con el esfuerzo que hemos realizado.