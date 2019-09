Todo lo que necesitas saber sobre Vive Dial 2019

Este viernes lo mejor de nuestra música tiene una cita en Madrid. Nada más y nada menos que 32 artistas se subirán al escenario de Vive Dial, el concierto exclusivo de Cadena Dial más importante de nuestro país que ha conseguido reunir a las mejores voces en español en un evento único que promete dar una noche mágica a muchos.

Para que pierdas detalles del evento, te damos las claves que tienes que saber antes del concierto. ¡Toma nota!

Sitio y hora

Apunta bien: El concierto tendrá lugar este 6 de septiembre a las 21:00 horas en el Wizink Center de Madrid. Y ojo, que serán nada más y nada menos que tres horas y media de lo mejor de nuestra música en nuestro idioma.

Un cartel impresionante

Este año, el cartel ha dejado las expectativas muy altas. Y es que Cadena Dial ha conseguido la perfecta combinación entre artistas míticos y los que acaban de llegar a revolucionar el panorama musical del país.

Con artistas de la talla de Melendi, Aitana, Fangoria, Morat, Natalia Jiménez o Beret, la lista sigue hasta completar 32 nombres -esta semana han tenido la última incorporación estrella de Ana Guerra-, que puedes consultar aquí:

cartel de vive dial 2019 Aitana, Antonio José, Ana Guerra, Beatriz Luengo, Beret, Blas Cantó, Camila, Carlos Baute, Carlos Rivera, Cepeda, Chenoa, Dani Fernández, Bustamante, Edurne, Efecto Pasillo, Estopa, Fangoria, Funambulista, Hombres G, India Martínez, Laura Pausini, Macaco, María Parrado, Marta Soto, Marwan, Miriam, Melendi, Merche, Morat, Natalia Jiménez, Nek y Vanesa Martín.

Entradas agotadas

El público tardó mucho en agotar toidas sus entradas. Gracias a eso, más de 10.000 personas se darán cita para disfrutar de los grandes nombres de la música en español subidos al mismo escenario.

Dónde seguirlo desde casa

Si no has conseguido comprar tu entrada, tranquilo: Puedes seguir el concierto en las redes sociales de la cadena (Twitter e Instagram), o en el streaming que Cadena Dial ha preparado en su web para no perderte ningún detalle de las actuaciones.

¿No puedes venir al Vive Dial🗽? Jo....vaya, pero, ¿por qué?Bueno, va, que no pasa nada: lo tenemos todo preparado para que puedas verlo estés donde estés y cantar los coros de @_carlosrivera . Descubre aquí el campamento base para los más dialeros ❤

👁https://t.co/OcWWItkd4g pic.twitter.com/41iKFGkOo3 — Cadena Dial España (@Cadena_Dial) 26 de agosto de 2019

Unos presentadores increíbles

Los maestros y maestras de ceremonia serán los locutores de Cadena Dial, con la incorporación de Luis Larrodera en su primer evento como parte de la familia Dial. ¡Todo un lujo!

Un evento solidario y comprometido

Como cada año, Cadena Dial colaborará con una organización solidaria. En esta edición, lo harán con Mensajeros de la paz y además, es un evento tremendamente comprometido con la igualdad.