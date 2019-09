Paco León: “Me parece que la censura de Instagram atenta contra la libertad de expresión”

FesTVal de Vitoria, día 4. Se presenta una de las series mexicanas que conquistó al mundo entero, La Casa de Las Flores. La vida de la familia capitaneada por Virginia de la Mora se ponía patas arriba al ver el cadáver de la amante de su marido colgado dentro de su floristería.

Una serie moderna y con tramas abiertamente LGTB que enganchó a mucha gente en distintos países, pero que en España teníamos otra razón más para verla: Paco León. El actor fichó por la ficción con uno de los papeles más comprometidos de su carrera, el de María José, una mujer transexual española que estaba empezando una nueva vida. Ahora, hemos podido hablar con Paco para que nos cuente sus novedades con respecto a esta temporada, como vivió la polémica de su fichaje... Y por qué Instagram le borra sus desnudos.

Pregunta: ¿Crees que el arco de tu personaje se podría haber quedado en una temporada?

Paco León: Sí, mi personaje y toda la serie. Pero hemos continuado para bingo y ya que tenemos la perspectiva de haber rodado hasta la tercera, veremos el personaje de María José evoluciona al igual que su pareja con Paulina de la mora. Es interesante.

P: Se dice que, al principio, sólo ibas a participar en la serie a modo de cameo episódico.

P.C.: Toda mi participación empezó como un cameo. Ahora bromeamos porque decimos que es el cameo más largo de la historia. Manolo me lo ofreció cuando nos conocimos en México y dije que sí sin saber ni que era el personaje de María José. Al principio pensé "esto conlleva muchas cosas" pero nunca había hecho de mujer trans y era un reto para mí.

No tuve dudas respecto a dejar La Casa de las Flores tras la polémica

P: ¿Tuviste dudas de seguir en la serie tras la polémica que se creó?

P.C.: No, porque cuando se estrenó todo cambió mucho, incluso desde el propio colectivo. Vieron que el personaje tenía muy buenas intenciones, porque era reivindicativo y que ayudaba mucho al colectivo. Así que dije bueno, fue un mal rato y ya. A la mayoría de gente le gusta.

P: Esta 2ª temporada, ¿tiene un punto más surrealista?

P.C.: La verdad que no lo sé, aunque lo que puedo suponer es que cuando una cosa está más "arrancada" puedes ser más arriesgado en las tramas, porque también conviene para la audiencia.

P: ¿Netflix os da más libertad en las series?

P.C.: Yo creo que eso está cambiando en todo. Evidentemente creo que la tele de pago es un espacio de libertad creativa, y Manolo (Caro) como autor ha tenido libertad, no sé ha tenido carta blanca, pero se agradece.

P: ¿Quién puso el nombre de María León sobre la mesa como fichaje de la temporada haciendo de tu hermana en la ficción?

P.C.: Pues creo que fue el mismo Manolo. No fui yo (risas), para mí fue una sorpresa.

P: ¿Cómo fue trabajar en familia?

P.C.: Todo bueno. Yo a María la he dirigido, pero hace ya mucho tiempo, y me vuelve a sorprender que mi hermana pequeña se haya convertido en el pedazo de actriz que es. Además, nos hemos ayudado como hermanos cuando no sabíamos cómo hacer las cosas y aconsejándonos.

La referencia de compararme en mi papel de mujer en Homo Zapping estaba clara, pero también era consciente que esta serie la iba a ver mucha más gente

P: A la hora de preparar el personaje de María José, ¿temías que el espectador se remontase a tu etapa de Homo Zapping y comparase?

P.C.: Claro, esa referencia estaba clara, pero también era consciente que esta serie la iba a ver mucha más gente. Es un éxito internacional, yo cuando voy por Argentina o por Colombia me reconoce y me dice "tú eres María José de La Casa de las Flores". En España fue muy conocido el gag, pero es que también era otro tono. A mí me daba miedo recurrir a mis recursos cómicos, pero al final lo he hecho como he podido.

También había algo cercano a mí, porque María José no es una transexual cualquiera, sino una mujer que hace la transición con cuarenta y pico años después de hacer una vida de padre de familia con hijos; con lo cual está bastante cercano a mi situación. Es como si yo me empiezo a imaginar que me sintiera una mujer, no es lo mismo, pero se entiende la situación.

P: ¿Para un actor que ha dirigido, no sientes la tentación de dar algún consejo a los directores?

P.C.: Procuro cuidarme mucho de no ser repelente, y también es un relajo muy grande, solo tener que preguntar "dónde me pongo". Otra cosa es como compañero, que he dado opciones e ideas a mis colegas y si lo toman, bien.

Me ofrecieron dirigir algún capítulo, pero dije que no porque tengo mucha planta

P: ¿Te ofrecieron dirigir algún capítulo?

P.C.: Sí. Pero dije que no porque tengo mucha plancha (risas). No, en realidad ya estaba de actor y lo vi suficiente.

P: ¿Por qué no surgió finalmente la 2ª temporada de Arde Madrid?

P.C.: Fueron muchas razones, pero también de la primera a la segunda hay una decisión fuerte. Arde Madrid fue una serie hecha a fuego lento, para llegar a la calidad de guion de la primera teníamos que estar mucho tiempo que de repente se nos hubiese bajado el ánimo. Fueron muchas razones, aunque también estuvo concebida como una mini serie.

El desgaste que supuso trabajar con mi pareja en Arde Madrid pesó en la decisión de no hacer una 2ª temporada

P: ¿Fue difícil trabajar con tu pareja?

P.C.: Por supuesto eso también, el desgaste que supuso para nosotros pesó en la decisión. Porque ambos tenemos proyectos, y también hay ganas de hacer cosas nuevas.

P: ¿Un proyecto como La Casa De Las Flores te invita a hacer más cosas en América?

P.C.: Sí. (risas)

P: ¿Eso es que hay algo entre manos?

P.C.: (se ríe sin responder)

P: Por tus últimas publicaciones, ¿en qué punto está en tu guerra por Instagram?

P.C.: Me sienta fatal, y me parece bastante peligroso el cambio de modelo de censura de Instagram, ahora cualquiera que denuncie una foto sea el contenido que sea puede resultar en borrarla. Me parece que atenta contra la libertad de expresión.

P: Cuando lanzaste Carmina o Revienta, mostraste un tipo de estreno multiplataforma que no se limitaba al cine y que revolucionó a los exhibidores... Y ahora el tiempo te ha dado la razón.

P.C.: Hace 7 años, cuando lanzamos Carmina, nadie daba un duro porque la gente pagara por ver contenido online, imagínate lo que ha cambiado la cosa. Cuando antes había más piratería pensabas que nadie iba a pagar, y fíjate ahora.