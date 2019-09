De la advertencia de Bernardeu, a la confesión de Danna Paola: los protas de ‘Élite’ se sinceran sobre Instagram

9,5 millones. 2 millones. 1,1 millones. No, no son euros en una cuenta bancaria ni habitantes de ninguna ciudad. Son los seguidores que tienen respectivamente en Instagram Danna Paola, Miguel Bernardeau y Mina El Hammani, los protagonistas de uno de los triángulos amorosos de la serie Élite, el fenómeno adolescente que arrasa en Netflix y que regresa este 6 de septiembre con su segunda temporada. Una serie que mucho ha tenido que ver en la explosión mediática de estos jóvenes actores, convertidos ahora en auténticos reyes no solo de la televisión, sino de las redes sociales.

En LOS40 hemos charlado con ellos sobre cómo las redes están presentes en esta nueva etapa de su vida, en la que todo se mide por likes en Instagram, followers y engagement. En el caso de Mina El Hamani, la actriz lo tiene claro: "Uso mis redes para informar sobre mi trabajo y mantenerlas activas, pero siempre siendo yo". Eso sí, un yo profesional que no tiene por qué reflejar su vida personal: "Nunca me vas a conocer detrás de una foto. Te puedo dar una pequeña imagen y a partir de ahí puedes montarte la película de dónde estoy y demás, pero intento mantenerme alejada de las redes sociales en cuanto a mi vida privada".

Nunca me vas a conocer detrás de una foto

Pero que estos tres jóvenes actores hayan coincidido en la misma serie y estén viviendo a la vez el mismo boom, no significa que lo vivan de la misma manera en lo que a la gestión de sus perfiles en redes se refiere. Danna Paola reconoce que su caso es "muy diferente": "Soy una figura que usa sus redes como una herramienta muy importante de mi trabajo". Por eso, confiesa que cuando llegó a España a grabar la serie, le costó gestionar su cuenta de Instagram por las 8 horas de diferencia que le separaban con su país y con su principal núcleo de seguidores. Hasta tal punto, que Dana y su equipo decidieron borrar todas sus anteriores publicaciones y estar una semana desaparecida: "Fue un alivio saber que no tenía que postear", reconoce. Una estrategia que, por lo que cuenta, le sirvió de aprendizaje: "Intento compartir siempre algo inteligente. Ahora sí que me preocupo por mi contenido". Y añade: "Hay mucha gente que te dice que una publicación tuya le ha alegrado el día, y eso es muy bonito: saber que estás cambiando la vida de la gente, algo que hago también con mi música".

No me defino por el número de seguidores, ni por los likes

Llegar a 9.5 millones de seguidores con esas publicaciones es, al fin y al cabo, un trabajo en sí y una presión extra añadida a su profesión de actriz: "Es un trabajo y hay que hacerlo", Pero Dana, que reconoce que cuenta con un equipo para esa parte "que no le toca", asegura que no se deja influenciar por las astronómicas cifras de su perfil: "Yo no me defino por el número de seguidores, ni por los likes. Si comparto es porque me fascina hacer fotos y porque soy muy auténtica". Además, reconoce que ha llegado a un punto en el que puede vivir muy tranquila sin el móvil: "Intento fomentar que convivamos y no dependamos tanto de la tecnología".

No puedes pensar que todo está en Instagram porque te borreguiza

Miguel Bernardeu, por su parte, defiende como usuario el atractivo de las redes, pero es muy tajante a la hora de hablar de los peligros de estas plataformas: "No puedes dejar que te controle. Es una herramienta peligrosa para los jóvenes de hoy en día, que tienen que buscar el conocimiento en otra parte. No puedes pensar que todo está ahí porque te borreguiza. Está demostrado que hay algoritmos que te cuentan lo que quieres oír y, al final, eso radicaliza tus pensamientos". Por eso, lanza un consejo a los usuarios de esta red social: "Es muy importante que lo usen sabiendo lo que es, y que el conocimiento debe venir de otro lugar, fuera del móvil o usándolo de manera inteligente. Se ha demostrado que las elecciones de Estados Unidos se han amañado a través de las redes, así que debemos entender cómo funcionan y la mayoría no lo hacemos. Yo me informo, pero aún no las entiendo".