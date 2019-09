Billie Eilish, Shawn Mendes y Lewis Capaldi, favoritos en un programa especial desde Extremadura

Este sábado, Del 40 al 1 Coca-Cola se emitirá en directo desde Mérida, en concreto desde el Templo de Diana (un monumento que data nada menos que del siglo I); es nuestra forma de celebrar el Día de Extremadura. Será, por tanto, un programa muy especial, en el que no faltarán guiños a una de las regiones más hermosas de España…, y a sus músicos, entre los que se encuentran varios grandes de este país.

Desde allí, y a las 10 AM (9 AM en Canarias), Tony Aguilar conducirá el repaso a la nueva lista, actualmente liderada por Shawn Mendes y Camila Cabello con Señorita. Veremos si la parejita de moda retiene la medalla de oro o, por el contrario, esta pasa a manos de alguno de sus inmediatos perseguidores. Entre ellos están Don Patricio y Cruz Cafuné (#2), Bombai (#3) y Daddy Yankee (#4), todos ellos recientes números uno. En el #5 encontramos a Lewis Capaldi, que no ha llegado a lo más alto y que podría acceder al primer puesto este sábado. También suenan fuerte para la posición de honor Jonas Brothers (#6), Mabel (#7) y puede que Billie Eilish (#7), justo en la semana de sus apoteósicos conciertos en España.

Los candidatos de la semana son Ed Sheeran con Khalid, Melendi con Andy Clay y Kygo con Whitney Houston; tres colaboraciones muy distintas pero con un denominador común: en las tres hay grandísimos nombres. De ti depende que entren en lista: solo tienes que apoyarlos en Twitter con el HT #MiVoto40.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos la mochila de LOS40 con cargador USB; un premio exclusivo que hemos fabricado para ti. Y por si todo eso te parece poco, tendremos sorpresas relacionadas con Camila Cabello, noticias… ¡No se te ocurra perdértelo!