Shawn Mendes y Camila Cabello, imbatibles en el número 1

Shawn Mendes y Camila Cabello no se mueven del número uno. Por segunda semana consecutiva, Señorita sigue siendo la canción más importante del país. De este modo, entra en el reducido grupo de temas que han repetido en el primer puesto este 2019, donde también figuran Sweet but psycho, de Ava Max; Say my name, de David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin; High hopes, de Panic! at the Disco; y I don't care, de Ed Sheeran y Justin Bieber.

Señorita es el segundo tema de Shawn Mendes en lograr la posición más alta en LOS40; en 2016 lo consiguió con su primer gran éxito, Stitches. En cuanto a Camila, parece increíble por lo aún breve de su carrera, pero ya suma cuatro: Havana (2018), Never be the same (2018) y Mi persona favorita (2019), precedieron a Señorita en lo alto. También es, por tanto, el segundo número uno de Camila en 2019. Desde aquí no nos queda sino felicitar a la parejita de moda por este nuevo éxito.