Natalia Sánchez nos explica por qué no ha podido disfrutar de unas vacaciones tranquilas

Natalia Sánchez suele ser muy activa en redes pero, lo cierto es que este verano ha estado un poco ausente. Ahora ha vuelto para contarnos qué tal su verano y, por lo visto, no ha sido todo lo tranquilo y feliz que pudiera haberse esperado.

“Este verano no nos habíamos podido “ir” de vacaciones. Un pequeño “traspiés” familiar (junto con alguna que otra mudanza), han decidido que era mejor quedarse cerca de lo verdaderamente importante... que no, no era la playa, sino la familia...”, empezaba explicando junto a una foto suya y de su pequeña Lia en brazos disfrutando de un chapuzón en la piscina.

“Cuando lo que de verdad importa se tambalea, todas tus prioridades se colocan como por arte de magia en cuestión de segundos y todo lo “menos importante” pasa a un sencillo segundo plano... Ahora que por fin las aguas están más calmadas y que el “traspiés” parece que acabará en un perfecto salto mortal con doble tirabuzón y una perfecta caída “en puntas”(y con un 10 de nota), es decir, que el tiempo devolverá todo a su ser y podremos hablar de ello como una experiencia más, estoy aprovechando “muy mucho” para ESTAR con Lia, mirarla ratos interminables, ver cómo amanece, cómo se queda dormida, cómo disfruta de su trozo de pan, cómo se emociona con el agua de la piscina y ver cómo cada día crece a pasos agigantados (o mejor dicho a “gateos” agigantados porque sí, ya gatea...🤦‍♀️🙆‍♀️)”, relataba sobre los avances de su pequeña.

“Este verano (y este año en general) me está enseñando muy muy en serio de qué va esto de la vida, de las cosas importantes y del presente. Y yo se lo agradezco mucho porque de todo se aprende y todo pasa por algo. Deseo que en esta “vuelta al cole” podáis disfrutar de los pequeños momentos y de todo aquello (y aquellxs) que os haga feliz”, terminaba diciendo.

Ante sus palabras, su marido, Marc clotet no podía más que añadir dos corazones. Por su parte, la actriz Lucía Jiménez comentaba: “Qué bonito!!! Jo!!! Aprovecha estos momentos que duran muy pocoooo”.

Desde luego, en la foto se las ve disfrutar a madre e hija y, que conste, que el responsable de esa imagen es Borja Voces, sí, el que un día fue triunfito.