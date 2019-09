Becky G recuerda una de las etapas más duras de su vida

Si algo hemos aprendido a lo largo de la vida es que una persona no tiene porqué ser como aparenta. Un claro ejemplo es Becky G, quien, a pesar de ser una de las artistas latinas más exitosas y sonadas del panorama de la música actual, cuenta con un amargo pasado que permanecerá en sus recuerdos para siempre.

La intérprete de La Respuesta ha ofrecido una entrevista con National Geographic en la que se abre acerca de su experiencia como una niña "sin hogar". Sus declaraciones han conmocionado a más de uno.

"Mi experiencia más cercana relacionada con la gente que vive la pobreza es que en un momento de mi vida, no teníamos hogar", comienza confesando la artista. "Yo no me di cuenta hasta que supe que me iba a inscribir en un colegio y mis padres tuvieron que rellenar los papeles. Entonces, tienes que poner tu dirección, y nosotros no teníamos ninguna", aseguró Becky.

De este modo, se vieron obligados a marcar la casilla que agrupaba a todas aquellas personas "sin hogar". "Recuerdo ver a mi madre llorar porque la realidad le golpeó. No teníamos nada", añadió. Unas palabras que ponen de manifiesto la situación por la que millones de personas alrededor del mundo, en el caso de Europa, según EAPN, 11 millones.

Esto explica su implicación en el nuevo proyecto de National Geographic, en el que pretenden luchar con la pobreza, resaltando la precaria situación de muchas mujeres y niñas. "Están afectadas por la pobreza, por la discriminación, por las barreras de oportunidades económicas", señala Leticia Pfeffer, encargada de Política y Asuntos Gubernamentales en Global Citizen. La artista reconoce que incluso en el ámbito musical, aún se vive este tipo de desigualdad.

Becky G se ha convertido en una de las voces latinas más reconocidas actualmente, no solo por sus canciones, sino por sus mensajes. ¿Conocías esta faceta de la artista?