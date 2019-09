Kristen Stewart habla sobre su relación con Robert Pattison: "Nos quitaron tanto"

Ser una de las actrices referentes de millones de adolescentes alrededor del planeta es algo que no todas las celebrities consiguen. Pero Kristen Stewart sí lo hizo, y para entenderlo hemos de remontarnos al 2008 con el estreno de Crepúsculo, la historia de un misterioso trío amoroso entre un vampiro, un hombre lobo y una joven tímida.

La película recaudó más de 550 millones de dólares en taquilla, e inmediatamente, Robert Pattinson, Taylor Lautner y Kristen ocuparon las portadas de todos los medios. Sin embargo, el auge de su fama más mediática llegó cuando los medios confirmaron el romance entre Kristen y Robert.

De eso precisamente ha hablado la actriz en una entrevista con Harper's Bazaar. Ahora, 11 años después, las declaraciones de Stewart se convierten en un golpe de realidad para todos sus seguidores. "Cuando Rob y yo estábamos juntos, no teníamos un ejemplo de lo cómo era. Nos quitaron tanto que, en un intento de controlar un aspecto (de nuestra relación), estábamos como 'No, no hablaremos más de esto. Nunca. Porque es nuestro'", declaró.

Unas palabras que, sin duda, han calado en lo más profundo de los millones de adolescentes que inundaron las salas de cine para ver su rostro en movimiento y formato gigante.

Kristen Stewart / Mondadori Portfolio (Getty Images)

Tras el final de la saga, los rumores acerca de la sexualidad de Kristen no cesaron. Hoy en día, la joven agradece los avances sociales provocados por las nuevas generaciones en busca de la igualdad. Ahora, Stewart ha encontrado su voz mientras disfruta de su relación con la escritora Dylan Meyer. "Me sentaba en entrevistas y era como 'Dios, qué me van a preguntar', pero ahora, literalmente, puedes preguntarme cualquier cosa. [...] Creo que quería proteger mi vida. Y eso tuvo precedentes en sobreprotegerme, porque protegiéndome, la estaba arruinando", asegura.

Kristen Stewart no es fan de las etiquetas, así como tampoco de la intromisión en la intimidad de su propia vida. Esto provocó estragos en su relación con Pattinson, que, como dejó claro en una entrevista con New York Times, acabó convirtiéndose en un producto.

Un producto en el que querían convertirla si uno de sus propósitos era formar parte del elenco de alguna película de Marvel. Tal y como explica a Harper's Bazaar, le advirtieron que "no fuese cogida de la mano con su novia en público" y, así, obtendría su papel en la mítica compañía de superhéroes. "No quiero trabajar con gente así", asegura.

Y tú, ¿te la imaginarías en una produción de Marvel?