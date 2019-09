Ozuna, J Balvin, Rosalía y Bad Bunny, entre los nominados a los Latin Music Awards 2019

Los seguidores de la música latina ya están que se muerden las uñas. El próximo 17 de octubre serán testigos de una de sus fiestas más esperadas: la gala de los Latin American Music Awards (Latin AMAs).

Tal y como indica Billboard, este evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, y comenzará con un show previo en la alfombra roja por la que pasarán los diversos invitados que no se perderán su cita. Entre ellos se encontrarán la lista de nominados que acaba de desvelar Telemundo, y que reparte los nombres de los referentes de este género en un total de 22 categorías. Para conocerlos, solo tienes que seguir leyendo:

Artista del Año / Artist of the Year

• Anuel AA

• Bad Bunny

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

• Christian Nodal • Daddy Yankee

• J Balvin

• Karol G

• Maluma

• Ozuna

• Romeo Santos

Nuevo Artista del Año / New Artist of the Year

• Darell

• Jhay Cortez

• Lunay

• Paulo Londra

• Rosalía

• Sech

Sencillo del Año / Song of the Year

• Anuel AA & Romeo Santos "Ella Quiere Beber"

• Bad Bunny & Drake "MIA"

• Daddy Yankee Featuring Snow "Con Calma"

• DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B "Taki Taki"

• Pedro Capó & Farruko "Calma"

Álbum del Año / Album of the Year

• Anuel AA– Real Hasta La Muerte

• Bad Bunny - X 100PRE

• Luis Fonsi - VIDA

• Ozuna – Aura

• Santana – Africa Speaks

Artista Favorita - Femenina / Favorite Artist - Female

• Becky G

• Karol G

• Natalia Lafourcade

• Natti Natasha

• Rosalía

Artista Favorito - Masculino / Favorite Artist - Male

• Anuel AA

• Bad Bunny

• J Balvin

• Ozuna

• Romeo Santos

Dúo o Grupo Favorito / Favorite Duo or Group

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

• CNCO

• Los Ángeles Azules

• T3r Elemento

• Wisin & Yandel

Artista Favorito - Pop / Favorite Artist - Pop

• CNCO

• Luis Fonsi

• Pedro Capó

• Sebastián Yatra

Álbum Favorito - Pop / Favorite Album - Pop

• Luis Fonsi – VIDA

• Rosalía – El Mal Querer

• Santana – Africa Speaks

• Sebastián Yatra – Fantasía

Canción Favorita - Pop / Favorite Song - Pop

• Becky G & Kane Brown – "Lost In The Middle Of Nowhere (remix)"

• Luis Fonsi y Ozuna – "Imposible"

• Pedro Capó & Farruko – "Calma"

• Reik & Maluma – "Amigos Con Derechos"

• Sebastián Yatra y Mau y Ricky – "Ya No Tiene Novio"

Artista Favorito - Regional Mexicano / Favorite Artist - Regional Mexican

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

• Calibre 50

• Christian Nodal

• T3r Elemento

Álbum Favorito - Regional Mexicano / Favorite Album - Regional Mexican

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga- Con Todas Las Fuerzas

• Lenin Ramírez - Bendecido

• Raymix – Oye Mujer

• T3r Elemento – The Green Trip

Canción Favorita - Regional Mexicano / Favorite Song - Regional Mexican

• Banda Los Sebastianes – "A Través del Vaso"

• Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – "Mejor Me Alejo"

• Christian Nodal – "No Te Contaron Mal"

• Los Ángeles Azules featuring Natalia LaFourcade – "Nunca Es Suficiente"

• T3r Elemento featuring Gerardo Ortiz – "Aerolínea Carrillo"

Artista Favorito - Urbano / Favorite Artist - Urban

• Anuel AA

• Bad Bunny

• J Balvin

• Ozuna

Álbum Favorito - Urbano / Favorite Album - Urban

• Anuel AA – Real Hasta La Muerte

• Bad Bunny - X 100PRE

• Farruko – Gangalee

• Ozuna - Aura

Canción Favorita - Urbano / Favorite Song - Urban

• Anuel AA & Romeo Santos – "Ella Quiere Beber"

• Bad Bunny & Drake – "MIA"

• Daddy Yankee Featuring Snow – "Con Calma"

• DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – "Taki Taki"

• Ozuna & Manuel Turizo – "Vaina Loca"

Artista Favorito – Tropical / Favorite Artist - Tropical

• Carlos Vives

• Juan Luis Guerra

• Marc Anthony

• Romeo Santos

Álbum Favorito – Tropical / Favorite Album - Tropical

• Gilberto Santa Rosa – 40... Y Contando (En Vivo Desde Puerto Rico)

• Juan Luis Guerra 4.40 – Literal

• Marc Anthony – OPUS

• Romeo Santos – Utopia

Canción Favorita – Tropical / Favorite Song - Tropical

• Aventura – "Inmortal"

• Prince Royce y Marc Anthony – "Adicto"

• Romeo Santos "Centavito"

• Silvestre Dangond y Maluma – "Vivir Bailando"

• Wisin y Yandel y Romeo Santos – "Aullando"

Artista Favorito – Crossover / Favorite Crossover Artist

• DJ Snake

• Drake

• Sean Paul

• Snow

Tour Favorito / Favorite Tour

• Bad Bunny

• Chayanne

• Jennifer Lopez

• Luis Miguel

• Marc Anthony

Vídeo Favorito / Favorite Video

• Camila - "Te Confieso"

• Becky G y Maluma - "La Respuesta"

• Daddy Yankee y Wisin y Yandel - "Si Supieras"

• Sofia Reyes Ft. Rita Ora y Anitta - "R.I.P."

• Sebastian Yatra y Camilo - "En Guerra"

Hemos de indicar que la selección de vídeos de esta última categoría se ha basado en "vídeos enviados por sellos discográficos y productores independientes, y seleciconados por un comité de profesionales de la industria", indican Billboard y Telemundo. La calidad, el contenido y la creatividad de los videoclips son los tres elementos a tener en cuenta por la organización. Eso sí, el ganador será elegido por los fans, al igual que el resto de categorías.

Entre todos los nombres que aparecen en la lsita destacamos el de Ozuna, quien se ha consagrado como el artista más nominado de la nueva edición de los premios; el de Rosalía, quien vuelve a llevar el talento español por bandera a otros territorios; y los de Paulo Londra y Lunay como nuevas promesas del ámbito latino.

Y tú, ¿estás listo/a para la mayor fiesta de la música latina?